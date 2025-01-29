Tuyển Lập trình viên ReactJS Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Lập trình viên ReactJS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên ReactJS Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 299 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tham gia phát triển products của công ty
- Hỗ trợ trong việc phát triển cho hệ thống.
- Làm việc nhóm và đưa ra góp ý về thuật toán hoặc đề xuất ý tưởng
- Thảo luận và tư vấn về API backend
- Frontend Developer: Viết và maintain các module chức năng frontend
- Tham gia các dự án của đối tác tập đoàn kinh tế tài chính lớn

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, Thứ 2- Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần
- Đi làm luôn nếu phỏng vấn thành công
- Lương tháng 13 và thưởng dự án
- Tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game, tham gia các bữa tiệc, hoạt động ngoại khóa của công ty ...
- Tham gia các buổi Happy hour cùng nhân viên trong công ty
- Được tham gia các buổi đào tạo định hướng, đào tạo hội nhập , ....
- Được xét duyệt tăng lương định kỳ ( 2 lần/năm ) & thưởng cuối năm theo kết quả công việc.
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).
- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm.
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 299 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

