Tuyển Lập trình viên ReactJS CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế và lập trình Front-end cho hệ thống web sử dụng ReactJS.

Phát triển các tính năng mới, tối ưu hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với Trưởng nhóm, Tester, khách hàng để triển khai dự án đạt mục tiêu đề ra.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc ngành liên quan.

Trên 3 năm kinh nghiệm phát triển front-end với ReactJS/VueJS, làm việc với RESTful API.

Hiểu rõ về OOP, Design Pattern, có kiến thức về UI/UX.

Thành thạo Redux, Zustand, Context API để quản lý state.

Kinh nghiệm làm việc với SVN, GIT, có kỹ năng review code và tối ưu hiệu suất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm backend hoặc làm việc với AWS, Azure.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, tư duy sáng tạo, chủ động học hỏi công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 40.000.000 VND/tháng (Thưởng dự án, hiệu suất, tháng 13).

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 – 18h00).

Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, nghỉ phép theo Luật Lao động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển kỹ năng với các công nghệ tiên tiến 4.0.

Cơ hội làm việc onsite tại nước ngoài (Nhật Bản, Singapore,...).

Hoạt động ngoại khóa: Du lịch, team building, sự kiện nội bộ.

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

