Tuyển Lập trình viên ReactJS CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập trình viên ReactJS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên ReactJS Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế và lập trình Front-end cho hệ thống web sử dụng ReactJS.
Front-end
ReactJS
Phát triển các tính năng mới, tối ưu hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với Trưởng nhóm, Tester, khách hàng để triển khai dự án đạt mục tiêu đề ra.
Trưởng nhóm, Tester, khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc ngành liên quan.
Tốt nghiệp
Trên 3 năm kinh nghiệm phát triển front-end với ReactJS/VueJS, làm việc với RESTful API.
Trên 3 năm kinh nghiệm
ReactJS/VueJS
RESTful API
Hiểu rõ về OOP, Design Pattern, có kiến thức về UI/UX.
OOP, Design Pattern
UI/UX
Thành thạo Redux, Zustand, Context API để quản lý state.
Redux, Zustand, Context API
Kinh nghiệm làm việc với SVN, GIT, có kỹ năng review code và tối ưu hiệu suất.
SVN, GIT
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm backend hoặc làm việc với AWS, Azure.
backend
AWS, Azure
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, tư duy sáng tạo, chủ động học hỏi công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 40.000.000 VND/tháng (Thưởng dự án, hiệu suất, tháng 13).
Lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 – 18h00).
Thời gian làm việc:
Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, nghỉ phép theo Luật Lao động.
Chế độ đầy đủ
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển kỹ năng với các công nghệ tiên tiến 4.0.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cơ hội làm việc onsite tại nước ngoài (Nhật Bản, Singapore,...).
Hoạt động ngoại khóa: Du lịch, team building, sự kiện nội bộ.
Hoạt động ngoại khóa:
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên năng lực và kết quả công việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42A, ngõ 10 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

