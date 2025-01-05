Tuyển Lập trình viên ReactJS Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: proposal, specs, design.

• Thực hiện phân tích, bóc tách thiết kế, liệt kê các component, lập plan dựa trên design.

• Tìm hiểu và lựa chọn các thư viện phù hợp với dự án.

• Thực hiện code, review code và triển khai ứng dụng.

• Thực hiện viết testscript và chạy test.

• Luôn tìm hiểu và đưa ra giải pháp tối ưu hóa hiệu năng, hiệu suất.

• Hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

• Biết sử dụng các công cụ quản lý version như Git, SVN.

• Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT.

• Có kinh nghiệm trên 3 năm làm việc.

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design.

• Có khả năng tạo các tài liệu mô tả yêu cầu.

• Nắm vững kiến thức liên quan đến Javascript core, React.

• Có kinh nghiệm làm việc với React-Redux hoặc MobX.

• Có kinh nghiệm làm việc với API RESTful kết nối các ứng dụng di động với các dịch vụ Backend.

• Có kinh nghiệm làm việc với các framework ReactJS.

• Có kinh nghiệm xử lý giao diện responsive và xử lý giao diện trên các trình duyệt cũ (IE9, IE10,...)

• Có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng, công cụ thiết kế như Photoshop, Zeplin, Figma, ...

• Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy thiết kế UI, UX tốt.

• Hiểu biết về AWS và deploy project lên AWS

• Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

• Có tinh thần kỷ luật cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 30 tr

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...

• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

