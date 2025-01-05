Tuyển Lập trình viên ReactJS Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: proposal, specs, design.
• Thực hiện phân tích, bóc tách thiết kế, liệt kê các component, lập plan dựa trên design.
• Tìm hiểu và lựa chọn các thư viện phù hợp với dự án.
• Thực hiện code, review code và triển khai ứng dụng.
• Thực hiện viết testscript và chạy test.
• Luôn tìm hiểu và đưa ra giải pháp tối ưu hóa hiệu năng, hiệu suất.
• Hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.
• Biết sử dụng các công cụ quản lý version như Git, SVN.
• Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT.
• Có kinh nghiệm trên 3 năm làm việc.
• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design.
• Có khả năng tạo các tài liệu mô tả yêu cầu.
• Nắm vững kiến thức liên quan đến Javascript core, React.
• Có kinh nghiệm làm việc với React-Redux hoặc MobX.
• Có kinh nghiệm làm việc với API RESTful kết nối các ứng dụng di động với các dịch vụ Backend.
• Có kinh nghiệm làm việc với các framework ReactJS.
• Có kinh nghiệm xử lý giao diện responsive và xử lý giao diện trên các trình duyệt cũ (IE9, IE10,...)
• Có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng, công cụ thiết kế như Photoshop, Zeplin, Figma, ...
• Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy thiết kế UI, UX tốt.
• Hiểu biết về AWS và deploy project lên AWS
• Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.
• Có tinh thần kỷ luật cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 30 tr
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

