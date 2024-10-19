Tuyển Lập trình viên ReactJS CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Elenment, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp. Tham gia vào quá trình tìm hiểu và phân tích yêu cầu, thiết kế và tối ưu hệ thống cho hệ thống dữ liệu lớn. Thiết kế và triển khai các giao diện web đáp ứng và thân thiện với người dùng bằng cách sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Đảm bảo khả năng tương thích của trình duyệt và tối ưu hóa các ứng dụng web. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp.

Tham gia vào quá trình tìm hiểu và phân tích yêu cầu, thiết kế và tối ưu hệ thống cho hệ thống dữ liệu lớn.

Thiết kế và triển khai các giao diện web đáp ứng và thân thiện với người dùng bằng cách sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

Đảm bảo khả năng tương thích của trình duyệt và tối ưu hóa các ứng dụng web.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên ứng viên chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn Thông, Tự động hóa, ..... Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ReactJS Developer hoặc vai trò tương đương. Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong công việc (viết mail và tài liệu) Yêu cầu: Thành thạo React, API Nắm vững chuyên môn về HTML/CSS, hiểu biết về CSS3, HTML5, xHTML Có kỹ năng tốt về HTML/CSS Javascript Biết sử dụng Photoshop, jQuery, Bootstrap Có kiến thức về UI/UX trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiến thức về kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất web. Ưu tiên ứng viên: Hiểu biết về ngôn ngữ .NET(C#), SharePoint On premise & SharePoint Online Có hiểu biết với các công cụ xây dựng và người quản lý gói (ví dụ: WebPack, NPM). Hiểu về xác thực người dùng và hệ thống ủy quyền. Có kinh nghiệm làm việc với Angular, VueJS... là một lợi thế. Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên ứng viên chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn Thông, Tự động hóa, .....

Trình độ:

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ReactJS Developer hoặc vai trò tương đương.

Kinh nghiệm:

Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong công việc (viết mail và tài liệu)

Ngoại ngữ:

Yêu cầu: Thành thạo React, API Nắm vững chuyên môn về HTML/CSS, hiểu biết về CSS3, HTML5, xHTML Có kỹ năng tốt về HTML/CSS Javascript Biết sử dụng Photoshop, jQuery, Bootstrap Có kiến thức về UI/UX trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiến thức về kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất web.

Yêu cầu:

Thành thạo React, API Nắm vững chuyên môn về HTML/CSS, hiểu biết về CSS3, HTML5, xHTML Có kỹ năng tốt về HTML/CSS Javascript Biết sử dụng Photoshop, jQuery, Bootstrap Có kiến thức về UI/UX trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiến thức về kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất web.

Thành thạo React, API

Nắm vững chuyên môn về HTML/CSS, hiểu biết về CSS3, HTML5, xHTML

Có kỹ năng tốt về HTML/CSS Javascript

Biết sử dụng Photoshop, jQuery, Bootstrap

Có kiến thức về UI/UX trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm.

Kiến thức về kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất web.

Ưu tiên ứng viên: Hiểu biết về ngôn ngữ .NET(C#), SharePoint On premise & SharePoint Online Có hiểu biết với các công cụ xây dựng và người quản lý gói (ví dụ: WebPack, NPM). Hiểu về xác thực người dùng và hệ thống ủy quyền.

Hiểu biết về ngôn ngữ .NET(C#), SharePoint On premise & SharePoint Online Có hiểu biết với các công cụ xây dựng và người quản lý gói (ví dụ: WebPack, NPM). Hiểu về xác thực người dùng và hệ thống ủy quyền.

Hiểu biết về ngôn ngữ .NET(C#), SharePoint On premise & SharePoint Online

Có hiểu biết với các công cụ xây dựng và người quản lý gói (ví dụ: WebPack, NPM).

Hiểu về xác thực người dùng và hệ thống ủy quyền.

Có kinh nghiệm làm việc với Angular, VueJS... là một lợi thế.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm). Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng. Review lương hàng năm. Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV. Gói du lịch bằng tiền mặt và ngày nghỉ Du lịch hàng năm. Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty. Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party, ... Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách, ... Các chế độ phúc lợi khác, ...

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm).

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng.

Review lương hàng năm.

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV.

Gói du lịch bằng tiền mặt và ngày nghỉ Du lịch hàng năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty.

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party, ...

Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách, ...

Các chế độ phúc lợi khác, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin