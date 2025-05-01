Tuyển Lập trình viên ReactJS Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các tính năng dựa trên yêu cầu của khách hàng và dự án, đảm bảo chất lượng cao, có khả năng kiểm tra và bảo trì.

Thực hiện review code theo quy định, đề xuất giải pháp và định hướng phát triển cùng với nhóm, đóng góp vào quy trình/dự án.

Làm việc chặt chẽ với IT Comtor (Biên phiên dịch Tiếng Nhật) và các thành viên trong team để hiểu rõ và thực hiện hiệu quả các yêu cầu dự án.

Ước tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ và cam kết đáp ứng các thời hạn đề ra.

Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc thường xuyên.

Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên mới (có định hướng phát triển lên vị trí Senior/Leader).

Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 30 triệu hoặc cao hơn thương lượng theo năng lực.

Đánh giá hiệu suất 1 - 2 lần/năm và thưởng theo thành tích.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe PVI mở rộng.

Hỗ trợ 100% chi phí học tập cho nhân viên nâng cao chuyên môn (khóa học React nâng cao, tiếng Nhật…).

Cung cấp trang thiết bị làm việc: Cung cấp MacBook Pro hoặc thiết bị khác theo yêu cầu.

Hoạt động văn hóa: Tiệc sinh nhật, team-building, các hoạt động nội bộ định kỳ.

Tiện ích văn phòng: Bóng đá, bàn bóng bàn, cà phê và snack miễn phí.

Được thăng tiến lên Senior Developer, Tech Lead hoặc Fullstack Developer.

Định hướng và đồng hành phát triển sự nghiệp mỗi 06 tháng.

Xây dựng mục tiêu cá nhân và nhóm rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin