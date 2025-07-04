Tuyển Lập trình viên ReactJS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên ReactJS Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển và Xây dựng các hệ thống web sử dụng ReactJS.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và lập kế hoạch dự án.

Làm việc với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng về các công nghệ mới và xu hướng trong ngành.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS.

Hiểu biết sâu về TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3.

Kinh nghiệm làm việc với Redux và Redux Toolkit.

Kiến thức về RESTful API và WebSocket.

Kỹ năng làm việc với Git và các công cụ quản lý mã nguồn.

Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.

Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 15-30 triệu/tháng tùy theo năng lực

Thưởng dự án theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cơ hội tham gia vào các dự án lớn của công ty trong lĩnh vực Elearning.

Chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

