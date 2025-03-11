Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Triển khai các hệ thống quản lý sản xuất từ các nhà máy Nhật Bản, Trung Quốc sang các nhà máy tại Việt Nam.

• Hỗ trợ vận hành các hệ thống đang triển khai tại khách hàng.

• Lập trình và phát triển các hệ thống phục vụ các yêu cầu từ khách hàng.

• Tham gia các dự án phát triển phần mềm lớn liên quan đến IoT và tự động hóa.

• Quản lý và vận hành hệ thống mạng LAN, wifi trong nhà máy sản xuất.

• Hỗ trợ vận hành hệ thống camera an ninh tại nhà máy.

• Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến mạng máy tính, hệ điều hành Windows, photocopy.

• Thực hiện các yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khả năng lập trình thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như Angular, C#.

• Hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle.

• Kiến thức về hệ thống mạng LAN, WAN, internet và phần cứng máy tính.

• Kiến thức về hệ điều hành Windows 10, 11 và Windows Server 2016, 2019, 2022.

• Kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy sản xuất là một lợi thế.

• Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch làm việc, báo cáo tiến độ.

• Ưu tiên ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm, nhưng ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Có kinh nghiệm mạnh về phần cứng hoặc phần mềm đều được chấp nhận

• Giới tính: Không phân biệt Nam, Nữ.

• Độ tuổi: 25-35.

• Ưu tiên các ứng viên ở gần thành phố Hòa Bình

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 8h00 đến 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6, và 01 ngày thứ 7 trong tháng.

- Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình

THU NHẬP VÀ

Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12,000,000đ -> 25,000,000đ (tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng đã có).

- Được hưởng quyền lợi về BHXH theo quy định của luật lao động.

- Ngoài các ngày nghỉ theo luật định, có thêm các ngày nghỉ của công ty.

- Được nhận tháng lương thứ 13, xét thưởng, nâng lương theo đánh giá nhân sự hàng năm.

- Hàng năm công ty có các chương trình tham quan du lịch, dã ngoại, tổ chức sinh nhật hàng tháng.

Có xe ô tô đưa đón từ nội thành Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin