Tuyển Lập trình viên South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 20 Triệu

- Thừa Thiên Huế:
- B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông,Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và tối ưu performance cho hệ thống VPS hệ điều hành Ubuntu
Lập trình plugin, sửa lỗi theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
Cắt ráp giao diện từ figma lên website CMS chỉ định, tối ưu giảm truy vấn, tăng tốc độ load và các hiệu ứng UI UX cho website
Bảo trì, thêm mới các tính năng cho các hệ thống website nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Phát triển các sản phẩm mới của công ty trong tương lai sử dụng PHP.
Đưa ra các phương án cải thiện hiệu năng.
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp về công nghệ.
Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Wordpress và các plugin thông dụng.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc tự build và quản lý nhiều VPS Linux
Thông thạo theme Flatsome hoặc Xstore trên Wordpress
Thông thạo PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery.
Thông thạo Codeigniter hoặc React là 1 lợi thế
Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần
Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
