Tuyển Lập trình viên INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 214B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền,Hà Nội

Lập trình viên

Lập trình, phát triển các hệ thống, ứng dụng liên quan đến lĩnh vực giải pháp, công nghệ hỗ trợ du lịch

Tối ưu hệ thống, phát triển các tính năng mới đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ

Thiết kế, triển khai nâng cấp phiên bản cho các hệ thống hiện tại

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty, dự án về lập trình Fullstack

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về ReactJS, NextJS và các thư viện phụ trợ như Redux...

Có hiểu biết sâu sắc về khái niệm OOPS và trải nghiệm thực tế tốt JAVA (Phiên bản 1.8 trở lên) / J2EE / Spring boot / Restful Web Services, Spring IOC, Spring Annotation, Spring Security

Có chuyên môn về Mocking, Junit, Perf Testing

Nắm rõ và thao tác tốt về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL

Có kỹ năng quản lý công việc

Làm việc cẩn thận có trách nhiệm

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập với áp lực cao

Quen thuộc với môi trường phát triển Agile/Devops

Có thể đáp ứng khung giờ đi làm từ 7h00 - 16h00

Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng + tăng theo năng lực + thưởng và phúc lợi hấp dẫn

Thưởng các Ngày lễ, Tết

Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Tham gia các chế độ và quyền lợi theo luật lao động VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

