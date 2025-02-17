Tuyển Lập trình viên INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 214B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Lập trình, phát triển các hệ thống, ứng dụng liên quan đến lĩnh vực giải pháp, công nghệ hỗ trợ du lịch
Tối ưu hệ thống, phát triển các tính năng mới đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ
Thiết kế, triển khai nâng cấp phiên bản cho các hệ thống hiện tại
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty, dự án về lập trình Fullstack
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về ReactJS, NextJS và các thư viện phụ trợ như Redux...
Có hiểu biết sâu sắc về khái niệm OOPS và trải nghiệm thực tế tốt JAVA (Phiên bản 1.8 trở lên) / J2EE / Spring boot / Restful Web Services, Spring IOC, Spring Annotation, Spring Security
Có chuyên môn về Mocking, Junit, Perf Testing
Nắm rõ và thao tác tốt về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL
Có kỹ năng quản lý công việc
Làm việc cẩn thận có trách nhiệm
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập với áp lực cao
Quen thuộc với môi trường phát triển Agile/Devops
Có thể đáp ứng khung giờ đi làm từ 7h00 - 16h00
Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng + tăng theo năng lực + thưởng và phúc lợi hấp dẫn
Thưởng các Ngày lễ, Tết
Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Tham gia các chế độ và quyền lợi theo luật lao động VN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
