Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B7 Khu nhà ở An Phú New City, đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu , tham gia phân tích xây dựng tính năng mở rộng và giải pháp mới

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (mã nguồn mở)

Quản lý phân chia và theo dõi công việc của các đội nhóm

Giám sát và hỗ trợ đảm bảo tiến độ chung của dự án

Báo cáo trực tiếp công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình ở vị trí fullstack;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm ;

Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và React;

Kinh nghiệm sử dụng Mysql/Mariadb/PostgreSQL,MongoDB/Cassandra/Hadoop ;

Am hiểu về lập trình POP,OOP,TDD;

Am hiểu về các quy trình phát triển phần mềm (V-model,Spirit,Scrum Agile,..)

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hệ Đại học và các ngành liên quan;

Khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề;

Có khả năng quản lý đội nhóm;

Chịu được áp lực cao;

Có kỹ năng đàm phán, trình bày, trao đổi với đối tác;

Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực;

Thử việc 2 tháng full lương;

Hđld đầy đủ BHXH; Khám sức khẻo định kỳ & thẻ BH sức khỏe cá nhân.; Lương tháng 13; Phép 14 ngày trong năm và nghĩ lễ theo quy định NN.

Thiết bị làm việc, môi trường trẻ trung năng động và lộ trình thăng tiến

Thời gian làm việc : Thứ 2-6 (8g30-17g30)./

Trụ sở:B7 An Phú New City, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM

