Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các sản phẩm nền tảng dữ liệu lớn như tự động hóa, tính toán ngoại tuyến và thời gian thực, tính toán đặc biệt, trung tâm chỉ báo, hệ thống ghi nhãn, chất lượng dữ liệu, bảo mật dữ liệu, quản trị dữ liệu và các nền tảng khác

Quản lý dữ liệu: Xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc.

Tối ưu hiệu suất: Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống Big Data để đảm bảo khả năng mở rộng, độ tin cậy và thời gian phản hồi nhanh chóng.

Chịu trách nhiệm phát triển và xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của các dự án về du lịch, cung cấp các khả năng cấp trung về dữ liệu và giải quyết các thách thức mà dữ liệu lớn phải đối mặt.

Phát triển các công cụ và ứng dụng: Phát triển và triển khai các công cụ và ứng dụng tự động hóa để hỗ trợ quá trình xử lý và phân tích dữ liệu lớn.

Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ mới nhất, đưa các công nghệ tiên tiến vào nền tảng của mình, cải tiến sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh

Hợp tác và giao tiếp: Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan để đảm bảo thành công của dự án.

Nhiệt huyết, Đam mê, cần cù,

Có kiến thức sâu rộng về các công nghệ Big Data như Hadoop, Spark, Kafka, HBase, flink, doris/starrocks, …

Kỹ năng lập trình vững vàng, quen thuộc Java, Python , Scala, spark-sql, flink-sql.

Kỹ năng tốt trong việc tối ưu hóa hiệu suất và xử lý lỗi của hệ thống Big Data.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Big Data, có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai hệ thống Big Data phức tạp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Benefits:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia BH Tự nguyện NV Care

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Training:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện…

