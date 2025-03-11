Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 100 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Tham gia phát triển phần mềm theo quy trình Agile/Scrum.

-Tiếp nhận yêu cầu bài toán từ khách hàng, viết tài liệu phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL

- Được đào tạo công nghệ và thực chiến qua các dự án lớn.

- Chủ động và phối hợp đồng nghiệp và đối tác hoàn thành các việc được giao.

- Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất các giải pháp/sáng kiến CNTT.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Java, Spring.

- Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP), MVC, vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Đã sử dụng một trong các database: Oracle, MySQL, PostgresQL, MongoDB.

- Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng RESTful web services, web services, event-driven message.

- Sử dụng thành thạo một số công cụ: Git, Jira, ...

- Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao.

- Đam mê công việc, tích cực tìm hiểu các kiến thức mới.

- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm công nghệ Kafka, Microservice là một lợi thế;

- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm triển khai về K8s, docker là một lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: Thoả thuận (25.000.000đ - 35.000.000đ với Middle có > 3 năm kinh nghiệm)

- Công ty cung cấp thiết bị làm việc, hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...

- Chế độ thâm niên lên và có thành tích tốt;

- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đội ngũ kĩ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm;

- Làm việc với các đối tác lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

