Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 100 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Tham gia phát triển phần mềm theo quy trình Agile/Scrum.
-Tiếp nhận yêu cầu bài toán từ khách hàng, viết tài liệu phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL
- Được đào tạo công nghệ và thực chiến qua các dự án lớn.
- Chủ động và phối hợp đồng nghiệp và đối tác hoàn thành các việc được giao.
- Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất các giải pháp/sáng kiến CNTT.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Java, Spring.
- Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP), MVC, vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- Đã sử dụng một trong các database: Oracle, MySQL, PostgresQL, MongoDB.
- Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng RESTful web services, web services, event-driven message.
- Sử dụng thành thạo một số công cụ: Git, Jira, ...
- Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao.
- Đam mê công việc, tích cực tìm hiểu các kiến thức mới.
- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm công nghệ Kafka, Microservice là một lợi thế;
- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm triển khai về K8s, docker là một lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: Thoả thuận (25.000.000đ - 35.000.000đ với Middle có > 3 năm kinh nghiệm)
- Công ty cung cấp thiết bị làm việc, hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...
- Chế độ thâm niên lên và có thành tích tốt;
- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đội ngũ kĩ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm;
- Làm việc với các đối tác lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100 Dịch Vọng Hậu

