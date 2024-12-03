Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản trị, vận hành, cài đặt, theo dõi hệ thống mạng cục bộ, thiết bị máy móc Công nghệ thông tin, hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng tại Chi nhánh;
Tiếp nhận, quản lý, bảo hành bảo trì và thực hiện các yêu cầu về thiết bị Công nghệ thông tin;
Phối hợp xây dựng, xử lý sự cố đường truyền, quản lý mạng Wan tại đơn vị;
Quản lý, lưu trữ hồ sơ thiết bị, sơ đồ mạng tại nơi làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác tương đương;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin đối với vị trí nhân viên và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến CNTT hoặc vị trí Nhân viên IT đối với Chuyên viên;
Kiến thức về hạ tầng mạng, về phần cứng phần mềm máy tính, bảo mật và an toàn thông tin;
Kỹ năng phân tích, đánh giá, thống kê báo cáo;

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật);
Thử việc 100% lương, chế độ lương và thưởng hấp dẫn;
Xét tăng lương theo định kỳ 6 tháng- 1 năm/ lần;
Được đào đạo, tham gia các khóa học miễn phí nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rộng mở;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe "VietBank Care" hằng năm;
Chế độ nghỉ phép năm. Chương trình Team Building hàng năm;
Chế độ thưởng sinh nhật, Lễ, Tết, ốm đau, thai sản cho nữ,.. ;
Được làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

