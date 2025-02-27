Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - số 75 đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về quy trình phát triển dự án, các công việc thực tế,...

Tham gia các quy trình phát triển, triển khai và bảo trì sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Tham gia các dự án với các đối tác hàng đầu Nhật Bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH hoặc mới đi làm chuyên ngành CNTT.

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về ngôn ngữ lập trình .Net.

Có tư duy logic tốt.

Tính cách cởi mở, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Có khả năng tự nghiên cứu và học hỏi công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp công việc hằng tháng + trợ cấp dự án (nếu có tham gia dự án thực tế).

Tham gia vào các hoạt động Công ty: sinh nhật, tea break, teambuilding,...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương tương xứng năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin