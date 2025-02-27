Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- số 75 đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về quy trình phát triển dự án, các công việc thực tế,...
Tham gia các quy trình phát triển, triển khai và bảo trì sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Tham gia các dự án với các đối tác hàng đầu Nhật Bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH hoặc mới đi làm chuyên ngành CNTT.
Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về ngôn ngữ lập trình .Net.
Có tư duy logic tốt.
Tính cách cởi mở, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có khả năng tự nghiên cứu và học hỏi công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp công việc hằng tháng + trợ cấp dự án (nếu có tham gia dự án thực tế).
Tham gia vào các hoạt động Công ty: sinh nhật, tea break, teambuilding,...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương tương xứng năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 75 đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

