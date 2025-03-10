Tuyển Lập trình viên SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Căn PG1 - 04, shophouse Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh,Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý DEV Team, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, định hướng phát triển cho các thành viên trong nhóm;

Phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo hệ thống bền vững, bảo mật, hiệu suất cao, dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng;

Định hướng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Tham gia phát triển các hệ thống sản phẩm, dịch vụ của công ty: Phát triển các Module của sản phẩm/dịch vụ; Phối hợp với PM, BA, Tester fix bug, update module; xử lý PR, review code;

Thống nhất các mục tiêu, sản phẩm cũng như đưa ra phương án kỹ thuật của dự án;

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển dự án;

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, ...hoặc các ngành tương đương;

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tech Lead hoặc tương đường;

Ngôn ngữ lập trình: .NET, Vue.js, Node.js, Next.js, React.js, PHP;

Database: MySQL; SQL Server, PostgreSQL, or MongoDB

Cloud & DevOps: AWS, Azure, or GCP

Có kinh nghiệm về Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG).

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực;

Tham gia BHXH, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật lao động;

Review đánh giá tăng lương hàng năm;

Làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.

Tham gia các hoạt động xây dựng, gắn kết, và phát triển bản thân cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin