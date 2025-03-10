Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Co-production làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Co-production
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Co-production

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Co-production

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Tẩng 3 toà nhà Anh Vũ Restaurant, số 1 Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu và nghiệp vụ từ phía khách hàng/ nội bộ công ty. Làm rõ các yêu cầu, mục đích, thiết kế giải pháp công nghệ cùng với các bộ phận liên quan - Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm
- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu:
+ tài liệu yêu cầu người dùng
+ tài liệu đặc tả hệ thống
+ danh sách các tính năng,ràng buộc nghiệp vụ, ....
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.
- Hỗ trợ Quản lý dự án, xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch và ước lượng công việc, quản lý tiến độ.
- Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm
- Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của cấp trên và các bộ phận liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
-Có kĩ năng làm việc teamwork tốt.
-Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH Co-production Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ thiết bị làm việc (khi lên chính thức)
-Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực),
-Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
-Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.
-Lương tháng 13.
-Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
-Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-production

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Co-production

Công ty TNHH Co-production

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Anh Vũ Restaurant, Số 1 đại lộ V.I Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

