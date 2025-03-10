Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Co-production làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Tẩng 3 toà nhà Anh Vũ Restaurant, số 1 Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

- Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu và nghiệp vụ từ phía khách hàng/ nội bộ công ty. Làm rõ các yêu cầu, mục đích, thiết kế giải pháp công nghệ cùng với các bộ phận liên quan - Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm

- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu:

+ tài liệu yêu cầu người dùng

+ tài liệu đặc tả hệ thống

+ danh sách các tính năng,ràng buộc nghiệp vụ, ....

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.

- Hỗ trợ Quản lý dự án, xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch và ước lượng công việc, quản lý tiến độ.

- Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm

- Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của cấp trên và các bộ phận liên quan

-Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

-Có kĩ năng làm việc teamwork tốt.

-Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH Co-production Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ thiết bị làm việc (khi lên chính thức)

-Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực),

-Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

-Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

-Lương tháng 13.

-Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

-Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

