Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi:
- Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tổng hợp chứng từ phát sinh, hạch toán kế toán
- BC Thuế, BCTC
- Thực hiện các công việc tài chính, kế toán khác theo yêu cầu của KTT/Ban Giám đốc
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán
- Trung thực, nhanh nhẹn, hoà đồng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thoả thuận theo năng lực (8-12tr)
- Đóng BHXH,BHYT, BHTN
- Phụ cấp cơm trưa
- Thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
