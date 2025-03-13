Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ DTECH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - San Hô 01 - 22 Vinhomes Ocean Park 1, Đa tốn,Hà Nội, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích, tìm giải pháp xử lý nghiệp vụ theo yêu cầu/ý tưởng (Nhóm chúng ta là Developer, không phải Coder).

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, báo cáo cho nhóm các yêu cầu không hợp lý và có thể cung cấp gợi ý và/hoặc giải pháp tốt hơn.

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, xử lý API từ Django backend. Tích hợp Admob SDK, Firebase (analytics, push notifications, remote config).

Ưu tiên ứng viên có app demo trên PlayStore, có kinh nghiệm Publish app lên PlayStore console.

Có kiến thức Swift, đọc hiểu source code iOS là một lợi thế.

Có thể làm việc độc lập và phối hợp với các thành viên khác trong team.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bắt buộc:

Kotlin, Coroutines (asynchronous programming).

Material Design guideline.

Android Architecture Components: Navigation, Android Paging, Room database (cache & local db), Lifecycle-aware, ViewModel, LiveData, View binding, Work Manager.

Extension & libraries: Hilt/Dagger, RxJava/RxAndroid, Retrofit, Firebase services (Remote Config, Messaging, Events).

Có kiến thức phát triển di động trên hệ sinh thái cloud (cloud eco-system).

Có khả năng thiết kế logic code cá nhân để đáp ứng với business logic.

Có khả năng tự nghĩ ra bố cục giao diện theo yêu cầu đưa ra (self-draft layout).

Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và tư duy phản biện tốt.

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên:

Từng publish app lên PlayStore console.

Đã từng làm freelancer, outsourcing.

Có kiến thức SQL, no SQL.

Agile mindset.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ DTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 - 25 triệu/tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sếp thân thiện, dễ tính.

Có tea break hàng tuần

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng nóng cho dự án tốt

Công ty bao ăn trưa

Được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ DTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin