Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 40 Triệu

• Tham gia phát triển dự án phần mềm
• Các dự án thuộc domain: ngân hàng, tài chính, E-commerce, thị trường Nhật, ...
• Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án.
• Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
• Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến CNTT
• Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 3 năm.
• Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate.
• Hiểu biết cơ bản 1 trong các FE framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác
• Hiểu biết về thiết kế ứng dụng, công nghệ microservice.
• Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript.
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi.
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..)
• Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ phúc lợi toàn diện
• Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng
• Tối thiểu 13 tháng lương/năm.
• Thử việc nhận 100% lương
• Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.
• Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
• Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.
• Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.
• Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.
• Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...
• Có cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

