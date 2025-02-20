Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tòa A2 Tecco Elite City, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia khóa training của công ty và tìm hiểu công nghệ lập trình website.

Tham gia phát triển các dự án thực tế của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê lập trình.

Có thể tự sắp xếp được thời gian học và thực tập.

Có laptop cá nhân.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm.

Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập + được hỗ trợ vé gửi xe + các khoản thưởng lễ, tết, sinh nhật …

Được cung cấp tài khoản để làm việc (nếu cần).

Được review lên chính thức nếu kết quả trong quá trình thực tập tốt.

Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.