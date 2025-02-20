Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Tòa A2 Tecco Elite City, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia khóa training của công ty và tìm hiểu công nghệ lập trình website.
Tham gia phát triển các dự án thực tế của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê lập trình.
Có thể tự sắp xếp được thời gian học và thực tập.
Có laptop cá nhân.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm.
Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp thực tập + được hỗ trợ vé gửi xe + các khoản thưởng lễ, tết, sinh nhật …
Được cung cấp tài khoản để làm việc (nếu cần).
Được review lên chính thức nếu kết quả trong quá trình thực tập tốt.
Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
