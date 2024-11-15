Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- Lầu 7, số 61B đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống Công nghệ thông tin của Công ty.
- Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp phần mềm, chủ động đề xuất ứng dụng các công nghệ mới.
- Quản trị Website công ty, ứng dụng chuyên dụng của Công ty trên nền tảng Web.
- Quản trị và hỗ trợ người dùng máy tính trong Công ty.
- Quản lý và khai thác hệ thống máy chủ, tổng đài điện thoại và trang thiết bị văn phòng trong Công ty.
- Các công việc khác được phân giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là người Việt Nam năng động, sáng tạo, có sức khỏe, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng và tinh thần đồng đội cao.
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành CNTT; có chứng chỉ CCNA, MCSA Domain và Hosting.
- Tiếng Anh: Giao tiếp tốt (tương đương Toeic 600 trở lên);
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công việc IT Admin, biết viết phần mềm ứng dụng bằng ngôn ngữ như PHP, .NET với cơ sở dữ liệu MySQL, MS SQL.
- Có kiến thức lập trình C#.
- Am hiểu về kinh doanh thương mại điện tử
- Quản trị hạ tầng và biên tập bài viết cho Website Công ty.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong thiết kế, lập trình Website.

Tại Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Thỏa thuận (từ 18 triệu đến 28 triệu/tháng tùy năng lực).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển.
- Được chủ động trong công việc, đề xuất các giải pháp, lắng nghe các ý kiến, công nhận các sáng kiến áp dụng tốt vào sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, bảo hiểm sức khỏe mức trách nhiệm cao của PVI Care, hỗ trợ mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
- Các chế độ tặng quà sinh nhật, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, hỗ trợ tiền tàu xe nghỉ phép năm.
- Chế độ du lịch 1 lần/năm hoặc hỗ trợ tiền để tự đi du lịch.
- Chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, Tổng Công ty, ngày truyền thống ngành Dầu khí và nhiều chế độ khác theo quy định.
- Được đào tạo bổ sung chuyên môn (nếu có nhu cầu), thường xuyên được đào tạo cập nhật kiến thức văn bản pháp luật và các kỹ năng phục vụ công việc.
- Người được tuyển dụng sẽ được đào tạo, bổ túc thêm các kiến thức về chuyên ngành khí trong nước, tham gia các đề án lớn về khí và có thể được gửi đi đào tạo nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 7 Gas Tower, Số 61B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

