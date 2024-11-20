Tuyển Công nghệ thông tin khác FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án triển khai hệ thống tự động hóa trên ô tô, bao gồm các công đoạn nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp kỹ thuật.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật và khách hàng để phát triển các tính năng, ứng dụng liên quan đến tự động hóa.

Thực hiện lập trình, phát triển phần mềm, và tích hợp các hệ thống tự động hóa vào môi trường ô tô.

Đóng góp ý tưởng và hỗ trợ trong việc cải tiến quy trình và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

Học hỏi và tham gia vào các dự án về hyper automation (tự động hóa vượt trội) và áp dụng kiến thức vào thực tế công việc.

Làm việc dưới sự giám sát của các mentor, đồng thời phát triển kỹ năng trong môi trường công nghệ cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện Tử, Cơ Khí hoặc các ngành có liên quan, nhưng có đam mê và mong muốn chuyển sang phát triển phần mềm (Dev).

Có nền tảng vững về cơ điện tử, cơ khí và đã có tìm hiểu về các công nghệ tự động hóa, đặc biệt là hyper automation.

Hiểu biết cơ bản về lập trình, phần mềm, hoặc sẵn sàng học hỏi các ngôn ngữ lập trình và công nghệ mới.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc với khách hàng và các đối tác quốc tế.

Sẵn sàng làm việc fulltime trong thời gian thực tập và có thể tiếp tục làm việc lâu dài nếu thể hiện khả năng tốt.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa.

Trợ cấp thực tập hàng tháng tùy theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

