Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: T3, nhà C24
- 10 khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Chăm sóc các đại lý cũ của công ty theo data công ty giao cho: gọi điện, gửi tin nhắn zalo
Tìm kiếm khách hàng mới qua facebook, google...
Tư vấn sản phẩm, lên đơn hàng cho khách
Làm việc online tại văn phòng công ty
Báo cáo công việc theo lịch trình
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-T ốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề,…
- Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 40 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 6.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
