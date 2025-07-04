Tuyển Lập trình viên Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

ORBRO, một startup IT đang phát triển nhanh chóng, hiện đang tìm kiếm lập trình viên phát triển Mobile App. Chúng tôi là đội ngũ luôn phá vỡ khuôn khổ, thích thử thách và khai phá thị trường mới bằng công nghệ tiên tiến.

Hiện tại, chúng tôi đang thành lập chi nhánh tại Việt Nam và mở rộng toàn cầu, cần tuyển những thành viên cùng khởi đầu đầy nhiệt huyết để cùng xây dựng ứng dụng Flutter áp dụng trực tiếp vào sản phẩm thực tế. ORBRO phát triển các thiết bị AIoT định vị, và qua ứng dụng bạn sẽ thực hiện kết nối thiết bị, trực quan hóa dữ liệu thời gian thực, giám sát sự kiện, tùy chỉnh người dùng…

Bạn sẽ tham gia dự án tái cấu trúc toàn bộ bằng Flutter, từ khâu thiết kế, triển khai đến tối ưu hóa, hoàn toàn làm chủ quá trình phát triển ứng dụng.



Nhiệm vụ chính

• Phát triển ứng dụng đa nền tảng (Android/iOS) trên Flutter

• Tích hợp BLE/Wi-Fi, giao tiếp WebSocket, xây dựng giao diện trực quan hóa dữ liệu thời gian thực

• Thiết kế kiến trúc ứng dụng, quản lý trạng thái (Provider, v.v.) và triển khai

• Tối ưu hóa widget Flutter và giao diện tùy chỉnh

• Phát hành ứng dụng lên Google Play, App Store; cải thiện hiệu năng và duy trì bảo trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc

• Có kinh nghiệm thực tế với Flutter (ưu tiên từ 1 năm trở lên)

hoặc đã từng phát triển iOS/Android và có quyết tâm chuyển sang Flutter

• Hiểu biết hoặc sẵn sàng học ngôn ngữ Dart

• Kinh nghiệm tích hợp REST API, WebSocket

• Kinh nghiệm làm việc nhóm trên Git



Ưu tiên

• Kinh nghiệm quản lý trạng thái với Provider hoặc Riverpod

• Đã phát triển ứng dụng kết nối thiết bị BLE/Wi-Fi

• Kinh nghiệm tích hợp Firebase, tối ưu hiệu năng ứng dụng

• Xử lý dữ liệu cảm biến, streaming thời gian thực hoặc UI bản đồ

Tại Orbro Inc. Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương và đãi ngộ

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Được chủ động từ khâu thiết kế kiến trúc ứng dụng đến triển khai toàn bộ

• Ứng dụng công nghệ Flutter mới nhất

• Kinh nghiệm phát triển ứng dụng thực tiễn gắn với sản phẩm IoT toàn cầu

• Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo.

• Các chế độ phụ cấp, bảo hiểm theo quy định pháp luật; trang bị laptop và thiết bị làm việc



Chúng tôi tìm kiếm

• Người muốn hoàn thiện một ứng dụng Flutter từ đầu đến cuối

• Người hứng thú với kết nối thiết bị, luồng dữ liệu và giao diện thời gian thực

• Người quen với quy trình ra mắt sản phẩm nhanh và cải tiến lặp đi lặp lại

• Người không chỉ tập trung vào tính năng mà còn quan tâm đến trải nghiệm người dùng và hiệu năng của ứng dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orbro Inc.

