Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, chung cư Học viện Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm, triển khai hệ thống
Tiếp nhận, phân tích yêu cầu người dùng, tư vấn giải pháp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật
Tham gia, hỗ trợ xây dựng, thiết kế giao diện ứng dụng, luồng nghiệp vụ chức năng
Lập trình, tối ưu hóa ứng dụng, phát triển tích hợp với hệ thống bên thứ 3, thực hiện unit-test, kiểm thử tích hợp
Quản lý kỹ thuật team dự án
Thiết kế, xây dựng và duy trì RESTful APIs bằng Java Spring Boot.
Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu (PostgreSQL), tối ưu truy vấn, sử dụng Spring Data JPA.
Phân tích nghiệp vụ cùng BA, đóng góp ý tưởng thiết kế hệ thống.
Quản lý dependency bằng Maven hoặc Gradle.
Tối ưu hiệu năng hệ thống, xử lý lỗi backend.
Viết tài liệu kỹ thuật, tài liệu API.
Thiết kế và phát triển giao diện người dùng theo yêu cầu UI/UX từ BA & Designer.
Sử dụng React 18+ để xây dựng SPA (Single Page Application).
Tích hợp RESTful API, sử dụng Axios để giao tiếp dữ liệu.
Áp dụng responsive web design và sử dụng Ant Design hoặc PrimeReact.
Tối ưu mã nguồn và khả năng bảo trì codebase.
Đóng gói ứng dụng bằng Docker, viết pipeline CI/CD bằng GitLab.
Triển khai ứng dụng trên nền tảng Kubernetes, quản lý cấu hình ứng dụng (deployment, configmap, secret,...).
Phối hợp với DevOps và System Admin để đảm bảo môi trường hoạt động ổn định.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT
Từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vai trò Full-stack Developer hoặc tương đương.
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm lead team
Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với Rest API, JSON
Sử dụng thành thạo GIT.
Khả năng tiếp nhận và hiểu nghiệp vụ từ BA.
Kinh nghiệm:
Đối với Backend (Java Spring boot):
Thành thạo Java, Spring Boot và xây dựng + thiết kế API Java Spring
Thành thạo truy vấn và sử dụng Spring Data JPA
Thành thạo ít nhất 1 hệ thống CSDL SQL và có khả năng thiết kế hệ thống CSDL SQL
Nắm vững kiến thức về quản lý dependency (qua Maven hoặc gradle)
Đối với Frontend (React):
Thành thạo React.js phiên bản 18+.
Nắm chắc kiến thức Single Page Application.
Nắm chắc kiến thức sử dụng axios trên React.
Có kinh nghiệm với ít nhất 1 UI framework của React (ví dụ PrimeReact hoặc Ant Design).
Nắm chắc kiến thức về Responsive Web Design.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:
Kinh nghiệm vai trò Dev Lead hoặc kỹ sư chủ lực trong team agile.
Có hiểu biết về nghiệp vụ các hệ thống quản lý doanh nghiệp.
Có kiến thức Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD.
Hiều biết các module khác của Java Spring như Spring Security, Spring AOP…
Có hiểu biết, kinh nghiệm làm việc với kiến trúc microservice, micro frontend.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 25-35 triệu/tháng.
Thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của công ty
Bảo hiểm sức khỏe và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty; … Du lịch, team building 2-3 lần/năm.
Các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, …)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu (tầng) 02, 0.04 Tháp A2, Khu chung cư Phức hợp lô M1 (Sarimi), Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị SaLa, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

