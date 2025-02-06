Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Chịu trách nhiệm Phối hợp Quản lý IT và IT tập đoàn triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng tại công ty.

Responsibility for implimenting IT service, software, app for company with IT Manager & IT of TH Group. Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các phần mềm ứng dụng mới, cũng như bảo dưỡng, nâng cấp các phần mềm đang sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu của các phòng ban/ bộ phận trên môi trường và công nghệ phù hợp (.NET, MS-SQL...) Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng về hoạt động của hệ thống phần mềm trang trại: Uniform, SCR và DairyMaster.

Responsibility for Afifarm, SCR and Dairymaster system Lập kế hoạch và tổ chức Chương trình đào tạo (nội bộ và bên ngoài) cho người sử dụng / nhân viên IT tại cụm trại để nâng kỹ năng chung /nâng cao trong việc sử dụng hệ thống máy tính / Phần mềm.

Planning and organizing Training Programs (inhouse and outside) to FC’s users/IT Staff to improve General/Specific skills in the usage of Computer Systems / Software Hỗ trợ quản lý IT trong công tác điều hành và quản lý hệ thống thông tin.

To provide general support to IT managers in the operation and Management IT systems ***Làm việc tại Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành CNTT phần mềm Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí lập trình, thiết kế và triển khai phần mềm Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc. Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch Nhạy bén với số liệu, nhạy bén các cơ hội, khả năng tư duy logic tốt; Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao; Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt, thuyết trình, tạo ảnh hưởng;

