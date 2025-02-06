Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm Phối hợp Quản lý IT và IT tập đoàn triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng tại công ty.
Responsibility for implimenting IT service, software, app for company with IT Manager & IT of TH Group. Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các phần mềm ứng dụng mới, cũng như bảo dưỡng, nâng cấp các phần mềm đang sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu của các phòng ban/ bộ phận trên môi trường và công nghệ phù hợp (.NET, MS-SQL...) Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng về hoạt động của hệ thống phần mềm trang trại: Uniform, SCR và DairyMaster.
Responsibility for Afifarm, SCR and Dairymaster system Lập kế hoạch và tổ chức Chương trình đào tạo (nội bộ và bên ngoài) cho người sử dụng / nhân viên IT tại cụm trại để nâng kỹ năng chung /nâng cao trong việc sử dụng hệ thống máy tính / Phần mềm.
Planning and organizing Training Programs (inhouse and outside) to FC’s users/IT Staff to improve General/Specific skills in the usage of Computer Systems / Software Hỗ trợ quản lý IT trong công tác điều hành và quản lý hệ thống thông tin.
To provide general support to IT managers in the operation and Management IT systems ***Làm việc tại Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành CNTT phần mềm Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí lập trình, thiết kế và triển khai phần mềm Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc. Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch Nhạy bén với số liệu, nhạy bén các cơ hội, khả năng tư duy logic tốt; Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao; Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt, thuyết trình, tạo ảnh hưởng;

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

