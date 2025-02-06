Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
- Lâm Đồng:
- Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Huyện Đơn Dương
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm Phối hợp Quản lý IT và IT tập đoàn triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng tại công ty.
Responsibility for implimenting IT service, software, app for company with IT Manager & IT of TH Group. Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các phần mềm ứng dụng mới, cũng như bảo dưỡng, nâng cấp các phần mềm đang sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu của các phòng ban/ bộ phận trên môi trường và công nghệ phù hợp (.NET, MS-SQL...) Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng về hoạt động của hệ thống phần mềm trang trại: Uniform, SCR và DairyMaster.
Responsibility for Afifarm, SCR and Dairymaster system Lập kế hoạch và tổ chức Chương trình đào tạo (nội bộ và bên ngoài) cho người sử dụng / nhân viên IT tại cụm trại để nâng kỹ năng chung /nâng cao trong việc sử dụng hệ thống máy tính / Phần mềm.
Planning and organizing Training Programs (inhouse and outside) to FC’s users/IT Staff to improve General/Specific skills in the usage of Computer Systems / Software Hỗ trợ quản lý IT trong công tác điều hành và quản lý hệ thống thông tin.
To provide general support to IT managers in the operation and Management IT systems ***Làm việc tại Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI