Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số P2
- SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Đón tiếp khách hàng
Phiên dịch khi cần thiết
Xử lý các vấn đề liên quan đến các thủ tục cho khách hàng
Báo cáo số liệu và lưu trữ thông tin khách hàng
Phối hợp công việc cùng các phòng ban khác của công ty
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Ưu tiên độ tuổi 20 - 32, ngoại hình sáng, ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, thông thạo kỹ năng Tin học cơ bản (word, excel)
Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc tiếng nhật, tiếng pháp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000 + PC: 980.000
- Làm việc trong môi trường trẻ trung và thân thiện
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại
- Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
- Đóng BHXH, BHYT sau khi trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
