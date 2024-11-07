Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số P2 - SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Đón tiếp khách hàng

Phiên dịch khi cần thiết

Xử lý các vấn đề liên quan đến các thủ tục cho khách hàng

Báo cáo số liệu và lưu trữ thông tin khách hàng

Phối hợp công việc cùng các phòng ban khác của công ty

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Ưu tiên độ tuổi 20 - 32, ngoại hình sáng, ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, thông thạo kỹ năng Tin học cơ bản (word, excel)

Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc tiếng nhật, tiếng pháp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 + PC: 980.000

- Làm việc trong môi trường trẻ trung và thân thiện

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại

- Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

- Đóng BHXH, BHYT sau khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin