Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Tòa The Pride La Khê, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
Đào tạo nhân viên mới & chịu trách nhiệm quản lý team marketing của công ty.
Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng nhãn hàng.
Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
Thực hiện một số công việc khác mà cấp trên giao phó
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Trong đó, từng làm về lĩnh vực Mỹ phẩm hoặc Thực Phẩm chức năng là lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Có kĩ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm
Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing
Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
8h20 - 17h30, 1 tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn
Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
