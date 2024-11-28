Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Pride La Khê, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Đào tạo nhân viên mới & chịu trách nhiệm quản lý team marketing của công ty.
Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng nhãn hàng.
Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
Thực hiện một số công việc khác mà cấp trên giao phó
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Trong đó, từng làm về lĩnh vực Mỹ phẩm hoặc Thực Phẩm chức năng là lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Có kĩ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm
Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing
Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000 – 100.000.000/tháng - không giới hạn thu nhập ( Thưởng nóng+ thưởng tuần + thưởng tháng + Best MKT+ thưởng sao+ thưởng contest+ thưởng tối ưu chi phí + 1% DS CSKH + Cơ hội tách nhánh)
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
8h20 - 17h30, 1 tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn
Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 đường 23 Khu biệt thự thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

