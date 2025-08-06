Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula

Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

JOB DESCRIPTION

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula Thì Được Hưởng Những Gì

Participation in social insurance, health insurance, and unemployment insurance as per regulations.
Performance evaluations 1-2 times per year, depending on performance.
Annual health check-up.
Annual company trip.
Open and friendly work environment.
13th-month salary bonus depending on the company’s business results.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 27 đường số 1, Khu phố 3 , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

