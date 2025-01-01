Tất cả địa điểm
Công việc Marketing Planner

-

Có 62 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Planner Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Victoria's Secret & Co.
Tuyển Marketing Planner Victoria's Secret & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Victoria's Secret & Co.
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm STYLE-ID
Tuyển Marketing Planner STYLE-ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
STYLE-ID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optisix
Tuyển Marketing Planner Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Optisix
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Marketing Planner VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 2 USD
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Appota
Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Appota
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Marketing Planner Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Marketing Planner Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMSXDV NGỮ Á CHÂU
Tuyển Marketing Planner Công ty CP TMSXDV NGỮ Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty CP TMSXDV NGỮ Á CHÂU
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 06/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Marketing Planner Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VF Asia Ltd.
Tuyển Marketing Planner VF Asia Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VF Asia Ltd.
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vexos Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Vexos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vexos Việt Nam
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ducksan Vina
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Ducksan Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ducksan Vina
Hạn nộp: 21/03/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Marketing Planner Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 800 - 1,500 USD
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 14/03/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Marketing Planner NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BSS Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU WINKI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU WINKI GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty TNHH Skylink Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Skylink Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS EMAAR LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS EMAAR LAND
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE
8 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty CP SX TM DV Mai Hân
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Specialty Bolt And Screw Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Specialty Bolt And Screw Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu DRH Clinic
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner II-VI Vietnam Limited Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận II-VI Vietnam Limited Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 700 - 1,000 USD Avery Dennison Vietnam
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner FrieslandCampina Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FrieslandCampina Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng Marketing Planner mang lại mức lương dao động từ 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Ứng viên cần chuẩn bị kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường và quản lý dự án để thành công trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Marketing Planner

Nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner đang trở thành xu hướng nổi bật trong ngành Marketing tại Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP. HCM từ năm 2025, ngành Marketing cần hơn 21.600 lao động mỗi năm. Sự gia tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho vị trí Marketing Planner ngày càng lớn. Đây là cơ hội đầy triển vọng cho những ứng viên muốn theo đuổi nghề này.

Marketing Planner đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược cho các chiến dịch truyền thông và dự án quảng cáo. Công việc này yêu cầu khả năng định hướng và kết nối các hoạt động, đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả. Planner không chỉ tạo ra những kế hoạch chi tiết, khả thi mà còn góp phần làm giảm khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và thực tiễn. Với vai trò này, Marketing Planner là nhân tố quan trọng giúp chiến dịch tiếp cận đúng đối tượng khách hàng và đạt được thành công vượt mong đợi.

Ngành Marketing nói chung và vị trí Marketing Planner nói riêng mở ra nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn. Người làm ở vị trí này có thể thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn như trưởng phòng Marketing hay giám đốc Marketing. Đây là con đường sự nghiệp tiềm năng, đặc biệt khi thị trường ngày càng coi trọng vai trò chiến lược trong việc phát triển thương hiệu và sản phẩm.

Với vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner càng được coi trọng
Với vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner càng được coi trọng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Marketing Planner

Theo thống kê từ thị trường lao động, mức lương cho vị trí tuyển dụng Marketing Planner dao động từ 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò đảm nhiệm. Đây là một ngành nghề hấp dẫn, mang lại thu nhập ổn định cùng cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng. Dưới đây là mức lương chi tiết của từng vị trí:

  • Marketing Planner: Mức lương trung bình từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Đây là mức dành cho người có kinh nghiệm từ 1-2 năm, tập trung vào việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ xây dựng chiến lược cơ bản.

  • Senior Marketing Planner: Người đảm nhiệm vị trí này thường nhận mức lương từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Vai trò yêu cầu kinh nghiệm từ 3 - 5 năm, chịu trách nhiệm quản lý dự án và điều phối các chiến dịch phức tạp hơn.

  • Marketing Planner Manager: Với vai trò quản lý, mức lương dao động từ 35.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Đây là vị trí quan trọng trong việc định hướng chiến lược tổng thể và giám sát toàn bộ quy trình thực hiện.

3. Mô tả công việc cho việc làm Marketing Planner

Với yêu cầu ngày càng cao từ thị trường lao động, nhà tuyển dụng Marketing Planner càng có nhiều kỳ vọng vào ứng viên. Vì đây là vai trò then chốt trong các chiến dịch truyền thông và marketing, đòi hỏi kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và giám sát thực hiện để đảm bảo hiệu quả tối ưu.

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Thu thập dữ liệu từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đưa ra những phân tích chi tiết phục vụ chiến lược marketing.

  • Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết: Thiết kế chiến lược truyền thông và lập bảng kế hoạch ngân sách phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

  • Thực hiện các chiến dịch marketing và theo dõi hiệu quả: Đảm bảo kế hoạch được triển khai chính xác, theo dõi các chỉ số và tối ưu hóa khi cần.

  • Hợp tác với bộ phận bán hàng, sản phẩm và truyền thông: Đảm bảo sự thống nhất trong toàn bộ quy trình từ ý tưởng đến thực thi, tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Ngoài những công việc cơ bản kể trên, nội dung mô tả công việc trong tin tuyển dụng Marketing Planner có thể thay đổi tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Vì vậy, ứng viên cần đọc kỹ phần mô tả việc làm khi tìm việc làm Marketing Planner.

Người tuyển Marketing Planner thường đánh giá cao ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và phân tích kế hoạch
Người tuyển Marketing Planner thường đánh giá cao ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và phân tích kế hoạch

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Marketing Planner

Nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner ngày càng gia tăng tại nhiều tỉnh thành lớn, tập trung vào các khu vực có nền kinh tế phát triển và sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế. Dưới đây là những địa phương tiêu biểu có nhu cầu tuyển dụng cao.

5.1. Tuyển dụng việc làm Marketing Planner tại Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn cùng hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner tại Hà Nội tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ, công nghệ và truyền thông. Những người tuyển Marketing Planner tại đây thường được yêu cầu có khả năng thích ứng với thị trường sôi động và hiểu biết sâu về người tiêu dùng.

5.2. Tuyển dụng việc làm Marketing Planner tại Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế lớn, Hồ Chí Minh luôn đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner. Với sự hiện diện của nhiều công ty đa quốc gia, thành phố này mang đến môi trường làm việc cạnh tranh, đòi hỏi khả năng tư duy chiến lược và quản lý chiến dịch hiệu quả. Thị trường tiêu dùng đa dạng tại đây cũng tạo điều kiện cho Marketing Planner phát triển kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

5.3. Tuyển dụng việc làm Marketing Planner tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với lợi thế là thành phố du lịch và công nghệ đang chứng kiến nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner ngày càng tăng. Các doanh nghiệp tại đây tập trung vào lĩnh vực du lịch, bất động sản và dịch vụ, tạo cơ hội lớn cho những ai muốn thử sức với vai trò hoạch định chiến lược marketing. Đặc điểm thị trường không quá cạnh tranh giúp các Marketing Planner mới vào nghề dễ dàng hòa nhập hơn.

Ứng viên có thể dễ dàng tìm việc làm Marketing Planner tại các thành phố lớn
Ứng viên có thể dễ dàng tìm việc làm Marketing Planner tại các thành phố lớn

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Marketing Planner

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner, ứng viên không chỉ cần kiến thức nền tảng mà còn phải sở hữu những kỹ năng chuyên sâu. Dưới đây là các yêu cầu quan trọng mà nhà tuyển dụng thường đặt ra cho vị trí này:

  • Kiến thức về marketing và chiến lược kinh doanh: Hiểu rõ các nguyên tắc tiếp thị, xu hướng thị trường và cách xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường: Có khả năng thu thập, phân tích số liệu từ các nguồn khác nhau để đưa ra nhận định chính xác và đề xuất chiến lược hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Truyền đạt ý tưởng rõ ràng, thuyết phục đội nhóm, khách hàng và quản lý cấp cao về các chiến lược đề xuất.

  • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án: Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân bổ thời gian và nguồn lực hợp lý, đảm bảo các chiến dịch được thực hiện đúng tiến độ.

  • Kiến thức về công nghệ và các công cụ marketing số: Thành thạo công cụ như Google Analytics, Meta Ads Manager hoặc các nền tảng tự động hóa tiếp thị để tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dễ dàng tạo dấu ấn tốt đẹp trong mắt nhà tuyển dụng Marketing Planner
Ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dễ dàng tạo dấu ấn tốt đẹp trong mắt nhà tuyển dụng Marketing Planner

7. Những khó khăn trong việc làm Marketing Planner

Nhu cầu tuyển dụng Marketing Planner mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà ứng viên cần vượt qua để thành công. Dưới đây là những khó khăn phổ biến trong lĩnh vực này:

  • Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành dự án: Marketing Planner phải đảm bảo xây dựng và thực hiện chiến lược trong thời gian ngắn, đồng thời đáp ứng những mục tiêu khắt khe về kết quả. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

  • Cạnh tranh trong ngành Marketing: Với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào lĩnh vực marketing, việc tạo ra những ý tưởng độc đáo và khác biệt trở thành một thử thách lớn. Marketing Planner cần không ngừng đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

  • Đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường: Thị trường luôn biến đổi, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Marketing Planner phải liên tục cập nhật kiến thức, nắm bắt xu hướng để điều chỉnh chiến lược kịp thời và phù hợp.

  • Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng: Marketing Planner thường phải đáp ứng mong đợi cao từ cấp quản lý và khách hàng, từ việc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho đến việc tối ưu hiệu quả chi phí và doanh thu.

Bên cạnh những cơ hội phát triển, vị trí Marketing Planner cũng có những khó khăn nhất định
Bên cạnh những cơ hội phát triển, vị trí Marketing Planner cũng có những khó khăn nhất định

Tuyển dụng Marketing Planner mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức. Từ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, đến việc đối mặt với áp lực công việc, ngành này đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt để thành công. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Marketing Planner không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp triển vọng mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh.