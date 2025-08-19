Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Ngô Thị Bì phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất & phát triển big idea cho các chiến dịch marketing đa kênh (digital, social, PR, OOH...).
Xây dựng key message, slogan, kịch bản nội dung phù hợp từng nền tảng (TikTok, Facebook, YouTube...).
Viết & biên tập copy cho nhiều ấn phẩm: từ TVC script, proposal pitching đến social post & PR article.
Cùng đội ngũ planner & creative manager tham gia brainstorming, pitching, và đồng hành xuyên suốt chiến dịch.
Đảm bảo sự đồng nhất trong giọng điệu & định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung tại agency hoặc thương hiệu lớn.
Có portfolio thể hiện năng lực xây dựng ý tưởng sáng tạo, triển khai đa nền tảng.
Giỏi storytelling, nắm bắt hành vi người dùng & digital trend.
Ưu tiên đã từng tham gia pitching và làm việc với chiến dịch 360°.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương deal theo năng lực, thưởng dự án & hiệu suất.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13.
Teambuilding, Year End Party, môi trường agency trẻ trung, sáng tạo.
Cơ hội tham gia & để lại dấu ấn trong nhiều campaign lớn cùng McDonald’s, Pizza Hut, Oreo, Traveloka…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 Đường số 14, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

