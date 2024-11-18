Tuyển Logistics thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Số 37 - 39A, khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận Mail và chứng từ hàng nhập từ khách hàng gửi, phản hồi và trao đổi thông tin cần thiết của lô hàng, kiểm tra và phân công chứng từ cho các thành viên khác trong bộ phận của mình- Kiểm tra sự đồng bộ, nhất quán của chứng từ(Tên hàng, chủng loại, qui cách, phẩm chất, đặc tính kĩ thuật theo tài liệu liên quan đến hàng hóa, xác định HS, thuế nhập khẩu, thuế VAT,...,kiểm tra hàng nhập khẩu có điều kiện, không có điều kiện, hàng cấm nhập khẩu trước khi khai báo(kiểm dịch thực vật, đăng kí kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành,khai báo hóa chất,hun trùng...)- Gửi chứng từ cho khách hàng ký và lên From tờ khai Gửi From tờ khai và chứng từ scan cho bộ phận khai báo để mở tờ khai hải quanPhối hợp với bộ phận giao nhận Trảng Bàng và giao nhận Sài Gòn để làm thủ tục thông quan và nhận hàng hóa đúng tiến độ, phối hợp giải quyết phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóaGửi tờ khai thông quan cho khách hàng Làm báo cáo hằng ngày, hằng tháng gửi cấp trên, báo cáo tình hình công việc của bộ phận hằng tuần và hằng thángNhập Data hằng ngàyChi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Quản trị kinh doanh

Ứng viên có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí nhập xuất xuất khẩu

Ưu tiên ứng viên ở Khu vực Củ Chi/Tây Ninh

Am hiểu về thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu.

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh

Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Kiến thức về thương mại quốc tế: incoterms, mã hàng hóa - H.S

Biết phân biệt hàng hóa có điều kiện và không điều kiện

Kiến thức về các loại xe Cont, tải

Kiến thức về các danh mục phí của hãng tàu, hàng không

Kiến thức tổng hợp hàng hóa NXK

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng lợi nhuận cuối năm.

Tiền mừng sinh nhật, kỷ niệm ngày kết hôn, sinh con, hiếu hỷ,...

Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động: bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ,...

Được đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao năng lực cá nhân

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.

Tham gia các hoạt động tập thể: Team building, tiệc sinh nhật,...

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ

Được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng sống và kỹ năng quản lý

Được đào tạo để phát triển các kỹ năng chuyên môn và các lĩnh vực khác theo nguyện vọng.

