Tuyển Logistics thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Số 37

- 39A, khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận Mail và chứng từ hàng nhập từ khách hàng gửi, phản hồi và trao đổi thông tin cần thiết của lô hàng, kiểm tra và phân công chứng từ cho các thành viên khác trong bộ phận của mình- Kiểm tra sự đồng bộ, nhất quán của chứng từ(Tên hàng, chủng loại, qui cách, phẩm chất, đặc tính kĩ thuật theo tài liệu liên quan đến hàng hóa, xác định HS, thuế nhập khẩu, thuế VAT,...,kiểm tra hàng nhập khẩu có điều kiện, không có điều kiện, hàng cấm nhập khẩu trước khi khai báo(kiểm dịch thực vật, đăng kí kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành,khai báo hóa chất,hun trùng...)- Gửi chứng từ cho khách hàng ký và lên From tờ khai Gửi From tờ khai và chứng từ scan cho bộ phận khai báo để mở tờ khai hải quanPhối hợp với bộ phận giao nhận Trảng Bàng và giao nhận Sài Gòn để làm thủ tục thông quan và nhận hàng hóa đúng tiến độ, phối hợp giải quyết phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóaGửi tờ khai thông quan cho khách hàng Làm báo cáo hằng ngày, hằng tháng gửi cấp trên, báo cáo tình hình công việc của bộ phận hằng tuần và hằng thángNhập Data hằng ngàyChi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Quản trị kinh doanh
Ứng viên có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí nhập xuất xuất khẩu
Ưu tiên ứng viên ở Khu vực Củ Chi/Tây Ninh
Am hiểu về thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu.
Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh
Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập dưới áp lực cao.
Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc.
Kiến thức về thương mại quốc tế: incoterms, mã hàng hóa - H.S
Biết phân biệt hàng hóa có điều kiện và không điều kiện
Kiến thức về các loại xe Cont, tải
Kiến thức về các danh mục phí của hãng tàu, hàng không
Kiến thức tổng hợp hàng hóa NXK

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng lợi nhuận cuối năm.
Tiền mừng sinh nhật, kỷ niệm ngày kết hôn, sinh con, hiếu hỷ,...
Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động: bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ,...
Được đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao năng lực cá nhân
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.
Tham gia các hoạt động tập thể: Team building, tiệc sinh nhật,...
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ
Được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng sống và kỹ năng quản lý
Được đào tạo để phát triển các kỹ năng chuyên môn và các lĩnh vực khác theo nguyện vọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Tiến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

