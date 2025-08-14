Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Nhân viên kinh doanh - Bán hàng kênh GT (ngành hàng gia dụng, điện lạnh và máy lọc nước)
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm:
Kỹ năng cần thiết:
Kỹ năng cần thiết:
Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng 10 - 25 triệu đồng (LCB + PC + Hoa Hồng), ngoài ra có thêm Thưởng Doanh số theo ngành hàng.
Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần (Theo quy định của Công ty)
Được hỗ trợ chi phí công tác, phương tiện công tác (nếu phát sinh)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo công việc.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7 (Từ 8h00 – 17h00); Nghỉ 02 ngày thứ 7 và các Chủ Nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
