Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần LGI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để thúc đẩy doanh số, giới thiệu sản phẩm mới, đàm phán và thực hiện hợp đồng, các chương trình khuyến mãi.

Mở rộng điểm bán mới và xây dựng mối quan hệ bền chặt với quản lý/chủ sở hữu của các điểm bán.

Lập kế hoạch và thực hiện thăm viếng khách hàng hàng ngày.

Phối hợp chặt chẽ với quản lý trong việc triển khai các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi và báo cáo công việc hằng ngày.

Cập nhật xu hướng thị trường, sản phẩm và chương trình khuyến mãi của đối thủ.

Theo dõi và xử lý các vấn đề từ khách hàng/nhà phân phối liên quan đến đặt hàng, giao hàng, hóa đơn, thanh toán, chương trình marketing...

Hỗ trợ Quản lý kinh doanh tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, đề xuất của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm trong ngành rượu bia/đồ uống có cồn hoặc có kinh nghiệm FMCG.

Ưu tiên ứng viên có network trong ngành F&B/Horeca

Kỹ năng: giao tiếp tiếng Anh cơ bản, sử dụng thuần thục MS Office, kỹ năng đàm phán và làm việc nhóm.

Năng động, chăm chỉ, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần LGI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sản phẩm thương hiệu quốc tế.

Thu nhập = lương cứng + KPI + thưởng doanh số cạnh tranh, hấp dẫn (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ chi phí tiếp khách, chi phí đi lại khi gặp gỡ khách hàng.

Thưởng KPI, lương tháng 13.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 4 năm).

Du lịch nghỉ dưỡng, tiệc cuối năm, điều chỉnh lương định kỳ dựa trên tình hình kinh doanh và phê duyệt của Ban Giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần LGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin