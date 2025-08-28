Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán
- Lập các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật và công ty ( P&L, BS, CF)
- Hạch toán theo các nguyên tắc thống nhất phù hợp với lĩnh vực kinh doanh
- Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến tài chính để ngăn ngừa rủi ro sai lệch hệ thống.
- Kiểm soát, quản lý các khoản phải trả, phải thu, đảm bảo các khoản thanh toán đúng thời gian.
- Thực hiện các báo cáo phân tích để định hướng hành động tối ưu chi phí và nguồn vốn.
- Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.
2. Hoạch định tài chính
- Quản lý và kiểm soát Doanh thu, thiết lập định mức và tối ưu chi phí, Kế hoạch chi tiêu theo Tháng, Quý, Năm.
- Tư vấn, hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch dự phóng kinh doanh, các chỉ số tài chính
- Kiểm soát dòng tiền Công ty, quản lý lưu chuyển tiền mặt để đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.
- Tham gia vào huy động và sử dụng vốn phục vụ các mục tiêu và các hoạt động của Công ty.
3. Quản lý đội nhóm & phối hợp các nhóm khác
- Hoạch định định biên nhân sự tại bộ phận.
- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo định kỳ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
- Hỗ trợ các chứng từ hàng hóa, NCC khi tiếp đoàn kiểm tra

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
- Có kinh nghiệm làm việc tại chuỗi hệ thống bán lẻ, F&B.
- Có kinh nghiệm trên 03 năm ở vị trí kế toán trưởng.
- Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.
2. Kỹ năng & Thái độ
- Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.
- Tư duy hệ thống và tổ chức công việc tốt.
- Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.
- Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 25 - 35 triệu + thưởng KPIs năm
- Thời gian làm việc : 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6; 8h-12h (Thứ 7- Linh động)
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên
- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới”
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

