Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Phối hợp với các đội phát triển phần mềm để hiểu rõ về dự án và mục tiêu kiểm thử cũng như các yêu cầu đưa ra;

Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử;

Thực hiện viết testcase;

Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả Test cho các bên liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Có 6 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí Tester

Có hiểu biết về quy trình phần mềm, các loại test và phương pháp test;

Tư duy tốt, có khả năng nắm bắt yêu cầu nghiệp vụ;

Có khả năng giao tiếp Tiếng anh là điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 90% lương.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.

Tháng lương thứ 13

Review lương 6 tháng/ lần

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài

Du lịch, teambuilding 2 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

