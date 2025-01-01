Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
18 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 18 - 27 Triệu

• Xây dựng các kịch bản kiểm thử/ chuẩn bị dữ liệu sau khi các yêu cầu phát triển về dịch vụ Công nghệ Dữ Liệu đã được phê duyệt của các đơn vị nghiệp vụ
• Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ
• Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm Công Nghệ Dữ Liệu trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối
• Kiểm soát sự tuân thủ nội bộ quy trình/quy định trong hoạt động phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng phần mềm

Với Mức Lương 18 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng (bắt buộc)
• Ứng viên có chứng chỉ ISTQB (không bắt buộc)
• Ứng viên có chứng chỉ SQL (không bắt buộc)
• Có kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi
• Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, tài chính
• Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse
• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza
• Có kinh nghiệm với các công cụ kiểm thử tự động
• Có kinh nghiệm kiểm thử tải lớn
• Có kinh nghiệm Test về dữ liệu và kiến thức , Excel thành thạo

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương upto 30M
• Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ
• Review lương 2 lần/năm
• Khám sức khỏe định kì hàng năm
• Teambuilding, du lịch hàng năm
• Sinh nhật nhân sự (500.000vnđ)
• 1 năm 12 ngày phép (Nếu không nghỉ hết cuối năm sẽ hoàn phép theo mức lương thực nhận)
• Thời gian làm việc từ T2 đến T6
• Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
• Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
• Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
• Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

