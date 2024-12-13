Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu nhằm có cơ sở dữ liệu đề xuất mục tiêu, ngân sách và các chương trình marketing (Online + Offline)

- Lập kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới đảm bảo mục tiêu phát triển thương hiệu và thúc đẩy doanh số

- Phối hợp với các bộ phận khác để thông báo, thống nhất và phân công nội bộ

- Cập nhật thông tin và gửi yêu cầu cho team nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Xây dựng và phối hợp triển khai bảng hỏi, khảo sát khách hàng theo nhiều hình thức Online/Offline

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi và hiển thị trên các App giao hàng (Grab Food, Shopee Food, Bee Food)

- Làm việc chặt chẽ với team vận hành để đảm bảo chương trình được thực thi theo đúng kế hoạch

- Giám sát, kiểm soát thời gian, quy trình, hiệu quả của từng chương trình

- Đo lường, báo cáo các chỉ số của từng chương trình và kế hoạch tổng thể

- Các công việc khác liên quan được phân công từ Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Marketing, QTKD, truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, F&B, bán lẻ, FMCG

- Nghiên cứu insight khách hàng, thị trường và có khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt

- Nắm vững các kiến thức căn bản về hoạt động Marketing, Performance và Branding

- Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 17.000.000đ (Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng KPI)

(Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng KPI)

Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp ăn trưa 720.000 đồng, gửi xe free

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin