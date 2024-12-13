Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu nhằm có cơ sở dữ liệu đề xuất mục tiêu, ngân sách và các chương trình marketing (Online + Offline)
- Lập kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới đảm bảo mục tiêu phát triển thương hiệu và thúc đẩy doanh số
- Phối hợp với các bộ phận khác để thông báo, thống nhất và phân công nội bộ
- Cập nhật thông tin và gửi yêu cầu cho team nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Xây dựng và phối hợp triển khai bảng hỏi, khảo sát khách hàng theo nhiều hình thức Online/Offline
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi và hiển thị trên các App giao hàng (Grab Food, Shopee Food, Bee Food)
- Làm việc chặt chẽ với team vận hành để đảm bảo chương trình được thực thi theo đúng kế hoạch
- Giám sát, kiểm soát thời gian, quy trình, hiệu quả của từng chương trình
- Đo lường, báo cáo các chỉ số của từng chương trình và kế hoạch tổng thể
- Các công việc khác liên quan được phân công từ Trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, F&B, bán lẻ, FMCG
- Nghiên cứu insight khách hàng, thị trường và có khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt
- Nắm vững các kiến thức căn bản về hoạt động Marketing, Performance và Branding
- Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
(Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng KPI)
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa 720.000 đồng, gửi xe free
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn
Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;
Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;
Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
