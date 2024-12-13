Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Marketing Planner

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu nhằm có cơ sở dữ liệu đề xuất mục tiêu, ngân sách và các chương trình marketing (Online + Offline)
- Lập kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới đảm bảo mục tiêu phát triển thương hiệu và thúc đẩy doanh số
- Phối hợp với các bộ phận khác để thông báo, thống nhất và phân công nội bộ
- Cập nhật thông tin và gửi yêu cầu cho team nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Xây dựng và phối hợp triển khai bảng hỏi, khảo sát khách hàng theo nhiều hình thức Online/Offline
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi và hiển thị trên các App giao hàng (Grab Food, Shopee Food, Bee Food)
- Làm việc chặt chẽ với team vận hành để đảm bảo chương trình được thực thi theo đúng kế hoạch
- Giám sát, kiểm soát thời gian, quy trình, hiệu quả của từng chương trình
- Đo lường, báo cáo các chỉ số của từng chương trình và kế hoạch tổng thể
- Các công việc khác liên quan được phân công từ Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Marketing, QTKD, truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, F&B, bán lẻ, FMCG
- Nghiên cứu insight khách hàng, thị trường và có khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt
- Nắm vững các kiến thức căn bản về hoạt động Marketing, Performance và Branding
- Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 17.000.000đ (Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng KPI)
(Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng KPI)
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa 720.000 đồng, gửi xe free
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn
Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;
Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;
Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-planner-thu-nhap-10-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job268948
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Planner Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Victoria's Secret & Co.
Tuyển Marketing Planner Victoria's Secret & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Victoria's Secret & Co.
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm STYLE-ID
Tuyển Marketing Planner STYLE-ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
STYLE-ID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Planner Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Victoria's Secret & Co.
Tuyển Marketing Planner Victoria's Secret & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Victoria's Secret & Co.
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm STYLE-ID
Tuyển Marketing Planner STYLE-ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
STYLE-ID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm