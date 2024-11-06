Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 162 Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường

• Đánh giá thị trường ngành thực phẩm dinh dưỡng y học: Nghiên cứu các xu hướng tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng, nhu cầu của người tiêu dùng, và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường.

• Phân tích cạnh tranh: Xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực bán lẻ, phân phối và cung cấp suất ăn. Tìm hiểu điểm mạnh và yếu của họ để đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

• Phân khúc khách hàng: Phân tích các nhóm khách hàng tiềm năng khác nhau như người tiêu dùng cá nhân, bệnh viện, nhà thuốc, trung tâm chăm sóc sức khỏe, và đưa ra chiến lược tiếp cận phù hợp với từng nhóm.

2. Xây dựng chiến lược marketing tổng thể

• Chiến lược bán lẻ tại cửa hàng, TMĐT và website:

• Đề xuất các chiến lược để tăng cường sự hiện diện của sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, tối ưu hóa bán hàng qua website công ty.

• Xác định chiến lược trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, chương trình khuyến mãi, và các hoạt động thúc đẩy bán hàng trực tiếp.

• Đưa ra các giải pháp để cải thiện trải nghiệm người dùng trên website, như tối ưu hóa SEO, chạy quảng cáo trực tuyến, phát triển nội dung.

• Chiến lược phân phối sản phẩm dinh dưỡng y học:

• Đề xuất các kênh phân phối hiệu quả, phát triển mối quan hệ với nhà phân phối, nhà thuốc và các trung tâm y tế.

• Xây dựng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và hỗ trợ cho nhà phân phối để đảm bảo sản phẩm luôn có mặt tại các kênh phân phối quan trọng.

• Lập kế hoạch đưa sản phẩm vào các thị trường mới hoặc mở rộng mạng lưới phân phối hiện tại.

• Chiến lược cung cấp suất ăn dinh dưỡng cho bệnh viện:

• Tư vấn chiến lược xây dựng các mối quan hệ đối tác với bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các tổ chức y tế khác.

• Đưa ra các đề xuất về quảng bá dịch vụ suất ăn dinh dưỡng đặc biệt dành cho bệnh nhân, nhấn mạnh vào chất lượng dinh dưỡng và sự tiện lợi của dịch vụ.

• Phát triển các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chế độ ăn dinh dưỡng đối với sức khỏe và phục hồi bệnh nhân.

3. Phát triển và triển khai các chiến dịch marketing

• Chạy các chiến dịch marketing đa kênh: Phối hợp các kênh truyền thông như mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads), và các phương tiện truyền thông truyền thống để tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu.

• Chiến dịch xây dựng thương hiệu: Đề xuất các hoạt động nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu của công ty, nhấn mạnh vào sự uy tín, chất lượng sản phẩm và cam kết với sức khỏe cộng đồng.

• Quản lý các hoạt động khuyến mãi và chương trình tri ân khách hàng: Xây dựng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng mua lẻ và các chương trình tri ân đối tác phân phối để thúc đẩy doanh số bán hàng.

4. Tối ưu hóa hiệu quả marketing và đo lường kết quả

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch: Sử dụng các chỉ số đo lường (KPIs) để đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing như tỷ lệ chuyển đổi, doanh số bán hàng, độ nhận diện thương hiệu, tương tác khách hàng, v.v.

• Tối ưu hóa ngân sách: Đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng ngân sách marketing sao cho hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo kết quả cao.

• Báo cáo và đề xuất cải thiện: Phân tích kết quả chiến dịch, đưa ra báo cáo chi tiết cho ban lãnh đạo công ty và đề xuất các giải pháp cải thiện trong tương lai.

5. Hỗ trợ đào tạo và phát triển đội ngũ marketing

• Tư vấn đào tạo nội bộ: Hỗ trợ đào tạo đội ngũ marketing của công ty về các chiến lược, công cụ và phương pháp tiếp thị hiệu quả.

• Chia sẻ kiến thức chuyên môn: Đưa ra các khuyến nghị, chia sẻ các xu hướng mới nhất trong ngành để đảm bảo đội ngũ marketing luôn cập nhật và sẵn sàng ứng phó với thay đổi của thị trường.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có chứng chỉ chuyên môn về Marketing, Digital Marketing hoặc các khóa học về chiến lược tiếp thị là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm làm việc

• Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong ngành thực phẩm, dinh dưỡng, y học, chăm sóc sức khỏe hoặc các ngành có liên quan.

• Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò tư vấn chiến lược hoặc quản lý marketing, với các dự án liên quan đến bán lẻ, phân phối sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ, cung cấp suất ăn.

• Đã từng phát triển và triển khai các chiến dịch marketing thành công cho các thương hiệu hoặc sản phẩm mới ra thị trường.

3. Kiến thức chuyên môn

• Hiểu biết sâu về các xu hướng thị trường trong ngành thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ.

• Am hiểu về các kênh tiếp thị kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, và quảng cáo trực tuyến.

• Kỹ năng phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược định vị thương hiệu.

4. Kỹ năng cần thiết

• Tư duy chiến lược: Khả năng phát triển các chiến lược marketing dài hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Khả năng truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, làm việc tốt với các cấp lãnh đạo và đội ngũ nội bộ.

• Kỹ năng phân tích dữ liệu: Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và tối ưu hóa kết quả.

• Kỹ năng quản lý dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và điều phối các hoạt động marketing một cách hiệu quả.

• Kỹ năng sáng tạo: Tư duy sáng tạo để đưa ra các ý tưởng mới, đột phá trong việc tiếp cận khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

5. Phẩm chất cá nhân

• Chủ động, linh hoạt: Có khả năng thích ứng nhanh với các thay đổi và chủ động đề xuất các giải pháp hiệu quả.

• Khả năng làm việc dưới áp lực: Đảm bảo chất lượng công việc và hoàn thành đúng hạn trong các chiến dịch có yêu cầu cao.

• Khả năng làm việc nhóm: Phối hợp tốt với các bộ phận khác để đảm bảo sự đồng bộ trong các chiến lược marketing.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí ăn uống (1 bữa ăn)

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN

