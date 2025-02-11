Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để triển khai tư vấn, sàng lọc hồ sơ và chia sẻ lợi ích khoản vay của Ngân Hàng UOB

Trao đổi thông tin, xử lý từ chối, chốt sale và chuyển thông tin khách hàng đến bộ phận kinh doanh trực tiếp (direct sale/ colletor) để hoàn tất hồ sơ, ký kết hợp đồng với khách hàng

Theo dõi và bổ trợ thông tin đến khách hàng trong quá trình hoàn thành và thẩm định hồ sơ dịch vụ

Liên hệ khách hàng cũ nhằm nắm bắt mức độ hài lòng, khai thác thông tin giới thiệu, gia tăng mối quan hệ tiềm năng.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ có độ tuổi từ 19 đến 28

Không yêu cầu ngoại hình

Trình độ học vấn từ ‘trung cấp’ trở lên, hoặc trung học phổ thông nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng sale, telesale

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000 ( theo level)

Thu nhập Upto: 30 - 40tr/tháng

Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng, kiến thức, tư duy

Phát triển năng lực bản thân liên tục trong môi trường làm việc nhân văn

Được thử sức với các dự án quy mô lớn

Đãi ngộ, phúc lợi khác (BHXH, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, hiếu hỉ, quà trung thu, ...) theo quy định của công ty và pháp luật.

Các hoạt động gắn kết: sinh nhật, team building, tham quan, du lịch

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và các dự án môi trường có nhiều ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin