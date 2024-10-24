Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thái Bình

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Cụm Công nghiệp Thái Phương, Xã Thái Phương,, Hưng Hà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

● Lập chiến lược phát triển sản phẩm, triển khai kế hoạch và điều hành các hoạt động của phòng R&D theo định hướng và tầm nhìn của công ty.

● Nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm các sản phẩm mới và cập nhật công nghệ tiên tiến phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.

● Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm mẫu.

● Phối hợp với bộ phận liên quan để nắm rõ trải nghiệm người dùng từ đó đưa ra các giải pháp xử lý cần thiết.

● Ban hành các quy trình, tiêu chuẩn về chất lượng, kiểm định sản phẩm cho các bộ phận liên quan.

● Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên với các chuyên ngành hóa sinh, kỹ thuật hóa học hoặc các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp;

● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phụ trách các vị trí tương đương tại các công ty sản xuất hóa phẩm – mỹ phẩm;

● Kỹ năng thiết lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đào tạo và hướng dẫn.

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thoả thuận: 20 – 30 triệu/tháng

● Ăn trưa tại nhà máy; Hỗ trợ chỗ ở (nếu cần)

● Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết

● Cấp máy tính, công cụ dụng cụ làm việc

● Thời gian làm việc từ 7h30 – 17h00 (nghỉ trưa 1.5h, nghỉ các ngày CN hàng tuần)

● Chế độ nghỉ phép: 1 phép/tháng theo quy định

● Phúc lợi đãi ngộ đầy đủ: chế độ công đoàn, du lịch, BHXH, BHYT theo quy định.

● Có hoạt động gắn kết nội bộ trong quá trình làm việc.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động để thỏa sức sáng tạo trong một đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

