Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP PSMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Công ty CP PSMG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty CP PSMG

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty CP PSMG

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 279/23 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Chạy quảng cáo Facebook, Tiktok - ads sạch, không bùng, không hàng cấm Phối hợp cùng bộ phân liên quan để lên kịch bản bán, CSKH liên quan tới camp ads bạn quản lý. Sản phẩm là đồ gia dụng và phụ kiện ô tô, phượt
Chạy quảng cáo Facebook, Tiktok - ads sạch, không bùng, không hàng cấm
Phối hợp cùng bộ phân liên quan để lên kịch bản bán, CSKH liên quan tới camp ads bạn quản lý.
Sản phẩm là đồ gia dụng và phụ kiện ô tô, phượt

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook ads. Biết chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản để tự lên content Học chuyên ngành Marketing hoặc báo chí (nếu có kinh nghiệm nhiều thì không quan trọng ngành học)
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook ads.
Biết chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản để tự lên content
Học chuyên ngành Marketing hoặc báo chí (nếu có kinh nghiệm nhiều thì không quan trọng ngành học)

Tại Công ty CP PSMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7.5 triệu + % hoa hồng + tháng lương 13 (có thể thỏa thuận lại mức lương sau 6 tháng làm việc hiệu quả) Giờ làm hành chính: 8 tiếng/ngày. Nghỉ Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo chế độ Nhà Nước. Được tham gia khóa học thêm về Thương Mại Điện Tử, Marketing. Thử việc 2 tháng, làm việc hiệu quả thì được nâng lương sau 6 tháng.
Lương 7.5 triệu + % hoa hồng + tháng lương 13 (có thể thỏa thuận lại mức lương sau 6 tháng làm việc hiệu quả)
Giờ làm hành chính: 8 tiếng/ngày.
Nghỉ Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo chế độ Nhà Nước.
Được tham gia khóa học thêm về Thương Mại Điện Tử, Marketing.
Thử việc 2 tháng, làm việc hiệu quả thì được nâng lương sau 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP PSMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP PSMG

Công ty CP PSMG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 ngõ 279 Hoàng Mai, p. Hoàng Văn Thụ, q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

