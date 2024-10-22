Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP PSMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 279/23 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Chạy quảng cáo Facebook, Tiktok - ads sạch, không bùng, không hàng cấm Phối hợp cùng bộ phân liên quan để lên kịch bản bán, CSKH liên quan tới camp ads bạn quản lý. Sản phẩm là đồ gia dụng và phụ kiện ô tô, phượt

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook ads. Biết chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản để tự lên content Học chuyên ngành Marketing hoặc báo chí (nếu có kinh nghiệm nhiều thì không quan trọng ngành học)

Tại Công ty CP PSMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7.5 triệu + % hoa hồng + tháng lương 13 (có thể thỏa thuận lại mức lương sau 6 tháng làm việc hiệu quả) Giờ làm hành chính: 8 tiếng/ngày. Nghỉ Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo chế độ Nhà Nước. Được tham gia khóa học thêm về Thương Mại Điện Tử, Marketing. Thử việc 2 tháng, làm việc hiệu quả thì được nâng lương sau 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP PSMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin