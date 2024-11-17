Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
- Hồ Chí Minh: 8B Trần Phú, Quận 5
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
- Kiểm tra, trông coi, sắp xếp, và trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
- Tư vấn bán hàng, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
- Tính tiền, thanh toán: Check mã hàng, kiểm tra số lượng hàng khách mua, thanh toán, xuất hóa đơn, đóng gói hàng hóa
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Báo cáo số lượng, hàng lỗi, hàng hết hạn, doanh thu bán hàng ... sau ca làm
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm và cẩn thận trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh quà tặng
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực telesale
- Độ tuổi: 22 - 30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
- Môi trường năng động, phát triển bản thân, các chương trình đào tạo chuyên môn về ngành bán lẻ
- Lương tháng 13, xét duyệt tăng lương 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
