Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8B Trần Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Kiểm tra, trông coi, sắp xếp, và trưng bày hàng hóa tại cửa hàng

- Tư vấn bán hàng, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

- Tính tiền, thanh toán: Check mã hàng, kiểm tra số lượng hàng khách mua, thanh toán, xuất hóa đơn, đóng gói hàng hóa

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Báo cáo số lượng, hàng lỗi, hàng hết hạn, doanh thu bán hàng ... sau ca làm

- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Thái độ nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm và cẩn thận trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh quà tặng

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực telesale

- Độ tuổi: 22 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Môi trường năng động, phát triển bản thân, các chương trình đào tạo chuyên môn về ngành bán lẻ

- Lương tháng 13, xét duyệt tăng lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin