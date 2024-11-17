Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8B Trần Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Kiểm tra, trông coi, sắp xếp, và trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
- Tư vấn bán hàng, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
- Tính tiền, thanh toán: Check mã hàng, kiểm tra số lượng hàng khách mua, thanh toán, xuất hóa đơn, đóng gói hàng hóa
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Báo cáo số lượng, hàng lỗi, hàng hết hạn, doanh thu bán hàng ... sau ca làm
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Thái độ nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm và cẩn thận trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh quà tặng
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực telesale
- Độ tuổi: 22 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
- Môi trường năng động, phát triển bản thân, các chương trình đào tạo chuyên môn về ngành bán lẻ
- Lương tháng 13, xét duyệt tăng lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 8B Trần Phú, P4, Quận 5, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

