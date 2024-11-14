Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm chính:
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng,
- Tiếp nhận và xử lí những thắc mắc cũng như là phàn nàn của khách hàng.
- Kiểm soát hàng hóa chặt chẽ, kiểm đếm kho hàng thường xuyên để tránh thất thoát hàng hóa. Đền bù thất thoát theo quy định của công ty.
- Thực hiện tất cả công việc trong quy trình công việc hằng ngày tại cửa hàng: bán hàng, tính tiền, thu ngân, kiểm kê, vệ sinh. Và các công việc theo sự phân công của Quản lý Cửa hàng.
- Theo dõi việc trưng bày và đảm bảo hình ảnh nhãn hàng tại cửa hàng.
- Giữ vệ sinh toàn bộ cửa hàng.
- Tuân thủ các quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ngoại hình dễ nhìn
- Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, năng động và có thể làm việc dưới áp lực cao
- Trung thực, có tinh thần học hỏi
- Có tinh thần làm việc nhóm
- Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc 100% lương
- Môi trường năng động, thoải mái
- Chế độ thăng tiến rõ ràng
- Đầy đủ phúc lợi theo chính sách nhà nước
- Tham gia BHXH full lương
- Lương thưởng tháng 13
- Giảm giá nội bộ 50%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1704-05, Tầng 17, Toà nhà Saigon Trade Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

