Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm chính:

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng,

- Tiếp nhận và xử lí những thắc mắc cũng như là phàn nàn của khách hàng.

- Kiểm soát hàng hóa chặt chẽ, kiểm đếm kho hàng thường xuyên để tránh thất thoát hàng hóa. Đền bù thất thoát theo quy định của công ty.

- Thực hiện tất cả công việc trong quy trình công việc hằng ngày tại cửa hàng: bán hàng, tính tiền, thu ngân, kiểm kê, vệ sinh. Và các công việc theo sự phân công của Quản lý Cửa hàng.

- Theo dõi việc trưng bày và đảm bảo hình ảnh nhãn hàng tại cửa hàng.

- Giữ vệ sinh toàn bộ cửa hàng.

- Tuân thủ các quy định của công ty.

- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Ngoại hình dễ nhìn

- Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, năng động và có thể làm việc dưới áp lực cao

- Trung thực, có tinh thần học hỏi

- Có tinh thần làm việc nhóm

- Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc 100% lương

- Môi trường năng động, thoải mái

- Chế độ thăng tiến rõ ràng

- Đầy đủ phúc lợi theo chính sách nhà nước

- Tham gia BHXH full lương

- Lương thưởng tháng 13

- Giảm giá nội bộ 50%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin