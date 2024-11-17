Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OSANNO VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OSANNO VIỆT NAM
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 316 Nguyễn Tất Thành, Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tiếp nhận thông tin và danh sách khách hàng từ phòng Marketing
- Tư vấn, bán hàng online qua fanpage,.. và trực tiếp tại tại cửa hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng thân thiết
- Vệ sinh, bảo quản hàng hóa tại Showrooms
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có laptop để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OSANNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng/ sản phẩm (6-15 triệu+ có thể cao hơn tùy theo năng lực ứng viên)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OSANNO VIỆT NAM
