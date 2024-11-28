Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, ngõ 10 đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nắm rõ thông tin về sản phẩm phụ tùng ô tô của công ty (được đào tạo bài bản)
Thực hiện công việc Chăm sóc Khách hàng theo kế hoạch, mục tiêu và chỉ tiêu công ty giao.
Gặp gỡ, trao đổi và tư vấn, chăm sóc các khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới
Báo cáo tình trạng và kết quả thực hiện cho trưởng bộ phận
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoạt bát
Có khả năng trình bày ngắn gọn dễ hiểu
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, kiên trì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Du lịch nghỉ mát 1 năm 1 lần
Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Lương từ 7 đến 10 triệu +Thưởng Tháng chưa bao gồm hoa hồng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
