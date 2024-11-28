Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngõ 10 đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nắm rõ thông tin về sản phẩm phụ tùng ô tô của công ty (được đào tạo bài bản)

Thực hiện công việc Chăm sóc Khách hàng theo kế hoạch, mục tiêu và chỉ tiêu công ty giao.

Gặp gỡ, trao đổi và tư vấn, chăm sóc các khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới

Báo cáo tình trạng và kết quả thực hiện cho trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoạt bát

Có khả năng trình bày ngắn gọn dễ hiểu

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, kiên trì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Du lịch nghỉ mát 1 năm 1 lần

Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty

Lương từ 7 đến 10 triệu +Thưởng Tháng chưa bao gồm hoa hồng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ NAM LONG

