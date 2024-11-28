Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Takashimaya, Quận 1, Quận 2

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tư vấn giới thiệu sản phẩm;

Theo dõi hàng tồn kho;

Trưng bày hàng hóa;

Chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm bán hàng tại cửa hàng, đặc biệt trong lĩnh vực Mẹ và Bé là một lợi thế

Tại Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp từ 7,000,000 - 9,000,000 đồng mỗi tháng, thử việc 100% lương.

Hoa hồng lên đến 3,000,000 đồng mỗi tháng

Lương tháng 13, tiền thưởng hàng năm

Đánh giá thành tích nhân viên và điều chỉnh lương vào tháng 01 mỗi năm

Chương trình mua hàng giảm giá cho nhân viên

Đóng BHXH đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ sinh nhật.

Các chế độ khác theo quy định công ty và đảm bảo theo pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam

