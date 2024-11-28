Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Takashimaya, Quận 1, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn giới thiệu sản phẩm;
Theo dõi hàng tồn kho;
Trưng bày hàng hóa;
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm bán hàng tại cửa hàng, đặc biệt trong lĩnh vực Mẹ và Bé là một lợi thế
Tại Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp từ 7,000,000 - 9,000,000 đồng mỗi tháng, thử việc 100% lương.
Hoa hồng lên đến 3,000,000 đồng mỗi tháng
Lương tháng 13, tiền thưởng hàng năm
Đánh giá thành tích nhân viên và điều chỉnh lương vào tháng 01 mỗi năm
Chương trình mua hàng giảm giá cho nhân viên
Đóng BHXH đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ mỗi năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ sinh nhật.
Các chế độ khác theo quy định công ty và đảm bảo theo pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam
