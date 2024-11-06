Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Đường số 1, KDC CityLand, Phường Tân Phú, Quận 7 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc:

DNG Lovers 36: Số 36, Đường số 1, KDC Cityland, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Emart - Sala: Tầng B1, Số 10, Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. HCM

DNG BioMarkt 325 Lý Tự Trọng: 325 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

DNG BioMarkt 28 Gò Dầu: 28 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày/theo ca; 1 tuần OFF 1 ngày

Thời gian làm việc:

BioMart 36: 7h00 - 15h00; 13h00 - 21h00

Vivo: 10h00 - 18h00; 14h00 - 22h00

1. Đối với hàng hóa

Trưng bày hàng hóa: Luôn đảm bảo hàng hóa phải được trưng bày đúng layout, hàng hóa trên kệ luôn phải được sắp xếp gọn gàng, trình bày đẹp mắt.

Nắm vững các kiến thức của tất cả loại hàng hóa đang bán tại cửa hàng.

Bán hàng: Tư vấn thông tin sản phẩm để khách dễ dàng chọn lựa sản phẩm.

Có trách nhiệm với bảo quản hàng hóa tại cửa hàng: về số lượng, hạn sử dụng, team bao bì nếu khác với quy chuẩn (móp méo, sản phẩm có mùi lạ) thì báo ngay cho cấp QLTT.

Báo cáo cho cấp QLTT khi phát hiện tình trạng thiếu hụt và những hành vi cố ý phá hại sản phẩm.

Vệ sinh: luôn giữ vệ sinh chung ở Cửa hàng để đảm bảo ATVSTP.

Kiểm kê hàng tồn theo mã hàng, nộp hóa đơn bán hàng và tiền bán hàng về công ty đúng theo quy định.

Giao tiếp: đúng chuẩn mực với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên theo tài liệu huấn luyện.

Đào tạo sản phẩm mới: nhận tư liệu, nghe hướng dẫn và học thuộc các kiến thức.

2. Với sản phẩm pha chế

Thực hiện pha chế theo công thức và định mức của công ty. Ghi chép đầy đủ sản lượng sản xuất hằng ngày, giải trình nếu pha chế vượt định mức.

Bàn giao CCDC, NVL, tài sản khi kết ca phải có kí nhận của 2 bên.

Báo cáo công viêc trực tiếp với Cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: 12/12 trở lên, tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tuổi: từ 22 - 35, Nam/Nữ

Làm được xoay ca

Kinh nghiệm bán hàng từ 6 tháng trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu thị cao cấp hoặc cửa hàng F&B

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ứng cử văn minh.

Mẫn cán, trung thực, linh động và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7,000,000 - 8,000,000đ/tháng

- Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.

- Thưởng các ngày lễ, Tết, 8/3, 20/10 và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

