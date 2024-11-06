Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Kinh doanh thực phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Đường số 1, KDC CityLand, Phường Tân Phú, Quận 7 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc:
DNG Lovers 36: Số 36, Đường số 1, KDC Cityland, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Emart - Sala: Tầng B1, Số 10, Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. HCM
DNG BioMarkt 325 Lý Tự Trọng: 325 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
DNG BioMarkt 28 Gò Dầu: 28 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày/theo ca; 1 tuần OFF 1 ngày
Thời gian làm việc:
BioMart 36: 7h00 - 15h00; 13h00 - 21h00
Vivo: 10h00 - 18h00; 14h00 - 22h00
1. Đối với hàng hóa
Trưng bày hàng hóa: Luôn đảm bảo hàng hóa phải được trưng bày đúng layout, hàng hóa trên kệ luôn phải được sắp xếp gọn gàng, trình bày đẹp mắt.
Nắm vững các kiến thức của tất cả loại hàng hóa đang bán tại cửa hàng.
Bán hàng: Tư vấn thông tin sản phẩm để khách dễ dàng chọn lựa sản phẩm.
Có trách nhiệm với bảo quản hàng hóa tại cửa hàng: về số lượng, hạn sử dụng, team bao bì nếu khác với quy chuẩn (móp méo, sản phẩm có mùi lạ) thì báo ngay cho cấp QLTT.
Báo cáo cho cấp QLTT khi phát hiện tình trạng thiếu hụt và những hành vi cố ý phá hại sản phẩm.
Vệ sinh: luôn giữ vệ sinh chung ở Cửa hàng để đảm bảo ATVSTP.
Kiểm kê hàng tồn theo mã hàng, nộp hóa đơn bán hàng và tiền bán hàng về công ty đúng theo quy định.
Giao tiếp: đúng chuẩn mực với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên theo tài liệu huấn luyện.
Đào tạo sản phẩm mới: nhận tư liệu, nghe hướng dẫn và học thuộc các kiến thức.
2. Với sản phẩm pha chế
Thực hiện pha chế theo công thức và định mức của công ty. Ghi chép đầy đủ sản lượng sản xuất hằng ngày, giải trình nếu pha chế vượt định mức.
Bàn giao CCDC, NVL, tài sản khi kết ca phải có kí nhận của 2 bên.
Báo cáo công viêc trực tiếp với Cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: 12/12 trở lên, tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tuổi: từ 22 - 35, Nam/Nữ
Làm được xoay ca
Kinh nghiệm bán hàng từ 6 tháng trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu thị cao cấp hoặc cửa hàng F&B
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ứng cử văn minh.
Mẫn cán, trung thực, linh động và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7,000,000 - 8,000,000đ/tháng
- Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.
- Thưởng các ngày lễ, Tết, 8/3, 20/10 và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thu-nhap-7-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243816
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA LIFE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH SIPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SIPS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu NEW VIET DAIRY Pro Company
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Paris Baguette
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
75 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÁT KHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÁT KHÁNH
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUẬN PHONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUẬN PHONG PHÁT
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH SAFI FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SAFI FOODS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÔNG GIAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÔNG GIAN
75 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VARIK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty cổ phần Lavela làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Lavela
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THE COCOA PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THE COCOA PROJECT
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tới 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
3.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm