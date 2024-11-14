Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Cụm công nghiệp Diên Phú, Lô A7

- A10, Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển doanh số, khách hàng và địa bàn theo mục tiêu được giao.
a. Xây dựng kế hoạch bán hàng, khai thác/duy trì khách hàng cũ và phát triển khách hàng, thị trường theo mục tiêu được giao. Cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác.
b. Tham gia các các hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (tham gia các hội thảo, triển lãm, ... về chuyên ngành cà phê và nông sản; tìm hiểu nhu cầu của khách hàng qua các phiếu điều tra, ...)
c. Liên hệ với khách hàng, nắm bắt các mong muốn của khách hàng: muốn đầu tư hệ thống thiết bị mới, hoặc muốn bảo dưỡng/cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị sẵn có.
d. Giới thiệu cho khách hàng các sơ đồ giải pháp mẫu về công nghệ chế biến cà phê, nông sản và các giải pháp công nghệ khác.
e. Phối hợp với nhân viên P.KT, thiết kế và tư vấn giải pháp công nghệ chế biến theo mặt bằng lắp đặt thực tế và yêu cầu của khách hàng.
f. Phối hợp với bộ phận lắp đặt và P.KT, khảo sát thực trạng hệ thống thiết bị của khách hàng. Thống nhất với khách hàng các nội dung bảo dưỡng/cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị.
g. Chuyển các yêu cầu của khách hàng (sơ đồ giải pháp công nghệ chế biến ; nội dung bảo dưỡng/cải tạo nâng cấp ht thiết bị) cho bộ phận HTBH làm báo giá và hợp đồng.
h. Thương thảo, đàm phán báo giá và hợp đồng với khách hàng theo sự phân công của Trưởng phòng. Chuyển hợp đồng đã ký với khách hàng cho bộ phận HTBH triển khai thực hiện.
2. Theo dõi triển khai thực hiện hợp đồng, tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình cho khách hàng.
i. Làm rõ hoặc bổ sung kịp thời các thông tin yêu cầu thực hiện đơn hàng (màu sơn thiết bị, qui cách lưới, chiều máy,...) cho các phòng ban triển khai thực hiện đơn hàng.
j. Làm việc với khách hàng và xác nhận (bằng văn bản) các yêu cầu thay đổi (nếu có) của khách hàng (thay đổi, thêm bớt các hạng mục), chuyển thông tin cho bộ phận HTBH triển khai thực hiện kịp thời.
k. Tham gia giám sát hoạt động lắp đặt, vận hành thiết bị. Xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lắp đặt, vận hành thiết bị.
l. Phối hợp với bộ phận lắp đặt tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình cho khách hàng.
m. Thực hiện thu hồi, xử lý hoặc đề xuất xử lý các công nợ khó đòi.
3. Chăm sóc khách hàng được giao phụ trách theo kế hoạch
n. Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng và thực hiện các biện pháp chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng (gọi điện, gửi thư, khảo sát...).
o. Liên hệ, hoặc tiếp nhận phản hồi của khách hàng và cập nhật ý kiến của khách hàng, chuyển các bộ phận liên quan giải quyết và theo dõi kết quả thực hiện.
p. Theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng theo sự phân công.
q. Theo dõi, giám sát Bộ phận LĐ-BH thực hiện bảo hành sản phẩm định kỳ cho khách hàng.
4. Thực hiện các công việc khác
r. Tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của phòng và Công ty.
s. Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
t. Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học.
1.
Trình độ:
2. Chuyên ngành: Kỹ thuật (Cơ khí, tự động hóa, chế tạo máy...); các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing.
2. Chuyên ngành:
3. Chứng chỉ: Không yêu cầu
3. Chứng chỉ:
4. Kinh nghiệm: 01 năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng cơ khí, hoặc 02 năm lĩnh vực bán hàng.
4. Kinh nghiệm:
5. Kiến thức:
Nắm được kiến thức về marketing, bán hàng.
Có kiến thức cơ bản về kinh doanh thương mại.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, hàng hóa, thị trường hoạt động của Công ty
Có kiến thức cơ bản về đàm phán trong mua bán quốc tế.
Có kiến thức cơ bản về ngoại thương và hệ thống thương mại quốc tế
Hiểu biết các thủ tục, quy định, hình thức thanh toán & điều khoản giao hàng quốc tế.
Nắm được thói quen và hành vi mua hàng của khách hàng nước ngoài.
Nắm được các quy định của luật hải quan và các văn bản pháp luật, hướng dẫn có liên quan.
Kỹ năng/Khả năng: Biết cách thiết lập mục tiêu, kế hoạch triển khai công việc cá nhân.
Thành thạo thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo số liệu.
Biết cách giao tiếp, giải trình và thuyết phục, thuyết trình.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Internet. Biết sử dụng Autocad.
Sử dụng tiếng Anh cơ bản giao tiếp và chuyên ngành.
6. Yêu cầu khác:
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, cẩn thận

Tại Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Bữa ăn: cung cấp bữa ăn trưa tại Công ty
Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội phát triển: Được đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
Phép năm, công đoàn, sinh nhật, du lịch
Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang

Công ty cổ phần cơ khí vina nha trang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Diên Phú, Lô A7- A10, Diên Khánh, Khánh Hòa

