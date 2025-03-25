Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

1. Dịch thuật thương mại, SOP quy trình sản xuất và tài liệu thông số kỹ thuật

翻譯商業文件或製造SOP與技術相關文件

2. Dịch tài liệu chất lượng để thực hiện ISO

翻譯ISO體系的品管文件

3. Hỗ trợ giao tiếp giữa người nước ngoài và nhân viên địa phương

支援本地員工與外國主管或廠商溝通的口語翻譯

4. Phiên dịch cuộc họp với bên ngoài

負責公司與外部單位的會議的即時翻譯

5. Hỗ trợ các công việc hành chính

支援行政管理工作

6. Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý báo cáo trực tiếp

直屬主管指派的其他任務

Điều kiện đào tạo ở nước ngoài:

Conditions for Trainees:

• Được công ty cho đào tạo tại nhà máy liên kếtTrung Quốc 02- 03 tháng

Received 2-3 months training in Affiliated China factory

• Được hỗ trợ mọi chi phí visa, đi lại, sinh hoạt, nơi ở và các loại bảo hiểm sức khỏe