Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 gần thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cách thành phố 25 phút di chuyển)

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Dịch thuật thương mại, SOP quy trình sản xuất và tài liệu thông số kỹ thuật
翻譯商業文件或製造SOP與技術相關文件
2. Dịch tài liệu chất lượng để thực hiện ISO
翻譯ISO體系的品管文件
3. Hỗ trợ giao tiếp giữa người nước ngoài và nhân viên địa phương
支援本地員工與外國主管或廠商溝通的口語翻譯
4. Phiên dịch cuộc họp với bên ngoài
負責公司與外部單位的會議的即時翻譯
5. Hỗ trợ các công việc hành chính
支援行政管理工作
6. Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý báo cáo trực tiếp
直屬主管指派的其他任務
Điều kiện đào tạo ở nước ngoài:
Conditions for Trainees:
• Được công ty cho đào tạo tại nhà máy liên kếtTrung Quốc 02- 03 tháng
Received 2-3 months training in Affiliated China factory
• Được hỗ trợ mọi chi phí visa, đi lại, sinh hoạt, nơi ở và các loại bảo hiểm sức khỏe

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Hàm Kiệm II, Hàm Thuận Nam District, Bình Thuận, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

